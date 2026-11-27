Mano Menezes confirmó los nombres elegidos para que se sumen a 'La Bicolor' en el amistoso ante Panamá en Cusco.

Se conoció de manera oficial la lista de convocados de la Selección Peruana. Mano Menezes informó los nombres elegidos para que estén disponibles en el partido amistoso ante Panamá, que se jugará el miércoles 9 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Se trata del primer partido que disputará ‘La Bicolor’ en la altura, en un plan pensado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tener cierta ventaja sobre sus rivales, con vistas a la disputa de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Por este motivo, hay algunos convocados que sorprenden, pero que están allí por su experiencia jugando en la altura. A su vez, Mano Menezes sorprende con la inclusión de dos jugadores del fútbol del exterior.

No hay presencia de futbolistas de Alianza Lima (solo hay un Sub 20), Universitario de Deportes y Sport Huancayo. Esto se debe a su participación en los Playoffs de la Liga 1 2026.

Cabe recordar que la Selección Peruana no pudo arreglar su amistoso en la altura para la fecha FIFA de noviembre. No obstante, pudo cerrar este partido para diciembre, momento difícil por la definición de la Liga 1 y por la disputa aún de ciertos torneos para los jugadores extranjeros.

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La lista de convocados de Perú para enfrentar a Panamá

ARQUEROS: Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal).

Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal). DEFENSAS: Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima).

Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima). VOLANTES: Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys).

Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys). DELANTEROS: Bassco Soyer (Gil Vicente/POR), Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Matías Succar (Cienciano) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

La lista oficial de convocados de Perú para jugar ante Panamá (Oficial Selección Perú).

Hora, día y dónde ver EN VIVO Perú vs. Panamá en Cusco

El amistoso entre Perú y Panamá se jugará el miércoles 9 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido se podrá ver en vivo por Bicolor+ Premium y por el canal de TV de aire América TV y por su plataforma de streaming América TVGO.

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