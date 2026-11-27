Perú dio a conocer su lista de convocados con varias novedades. Varios futbolistas tienen su primer llamado por tratarse de un partido en la altura de Cusco.

La Selección Peruana dio a conocer de manera oficial la lista de convocados para el partido amistoso que jugará ante Panamá en Cusco. Mano Menezes ha informado un listado con 24 jugadores, de los cuales varios tienen su primer llamado a ‘La Bicolor’.

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El partido amistoso ante Panamá representa una prueba importante para Perú. Se trata del primer encuentro en la altura (en este caso, en Cusco), como parte de un plan impulsado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Se trata de utilizar los recintos con altura (Cusco y Puno son los autorizados por Conmebol) con vistas a los partidos de local en las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, junto al entrenador Mano Menezes (FPF)

Así, con la localía en la altura, por lógica, Mano Menezes quiere probar algunos jugadores con experiencia jugando bajo esa condición, pero también darle oportunidad a otros que se destacan en Liga 1. Por eso, hay ciertas caras nuevas en la Selección Peruana.

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¿Quiénes son los jugadores convocados que tienen su primer llamado a la Selección Peruana?

Cabe aclarar que varios jugadores de esta lista de convocados han tenido alguna experiencia jugando en la Selección Peruana de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Por ejemplo, en diciembre de 2025, algunos estuvieron presentes en el 2-0 ante Bolivia, equipo de ‘La Bicolor’ dirigido por Gerardo Ameli.

En tanto, hay futbolistas que ya han estado bajo la órbita de la FPF por su presencia en las juveniles de ‘La Bicolor’. Sin embargo, por distintos motivos, no pudieron dar el salto aún a la categoría Mayor.

No obstante, más allá del mencionado amistoso y la presencia en las juveniles del combinado ‘blanquirrojo’, hay muchas caras nuevas. A continuación, un repaso por cada uno de ellos:

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César Bautista (Sporting Cristal)

(Sporting Cristal) Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso)

(Deportivo Garcilaso) Erick Canales (Deportivo Garcilaso)

(Deportivo Garcilaso) Jonathan Bilbao (Carabobo)

(Carabobo) Samuel Pereda (Alianza Lima)

(Alianza Lima) Diego Soto (Cusco FC)

(Cusco FC) Gerson Barreto (Cienciano)

(Cienciano) Mauricio Arrasco (FC Cajamarca)

Lista completa de convocados de la Selección Peruana

ARQUEROS: Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal).

Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal). DEFENSAS: Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima).

Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima). VOLANTES: Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys).

Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys). DELANTEROS: Bassco Soyer (Gil Vicente/POR), Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Matías Succar (Cienciano) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

La lista oficial de convocados de Perú para jugar ante Panamá.

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Hora, día y dónde ver EN VIVO Perú vs. Panamá en Cusco

El amistoso entre Perú y Panamá se jugará el miércoles 9 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido se podrá ver en vivo por Bicolor+ Premium y por el canal de TV de aire América TV y por su plataforma de streaming América TVGO.

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