Hay nuevo líder: tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Sport Huancayo 2-1 Cusco FC

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 luego del triunfazo de Sport Huancayo ante Cusco FC jugando en condición de local.

Empezó la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 con un partidazo disputado entre Sport Huancayo vs. Cusco FC. Siendo uno de los máximos protagonistas de este segundo semestre del campeonato, los locales tenían una verdadera oportunidad de oro para colocarse como únicos lideres. A continuación, revisaremos a detalle cómo se movieron las tablas de posiciones tras el pitazo final.

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En cuanto al trámite del encuentro, desde un inicio se notó una intención clara de Sport Huancayo en imponerse ante Cusco FC. Eso sí, fueron los imperiales quienes se adelantaron en el marcador cuando a los 8′ fue Jimmy Valoyes quien anotó un autogol. Luego, a los 68′ apareció Nahuel Luján para decretar el empate y a los 90’+1 fue Javier Sanguinetti quien anotó el 2-1 definitivo vía penal.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

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UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 16 de octubre

Sport Huancayo 2-1 Cusco FC

Los Chankas vs. ADT | 15:30 | Estadio Los Chankas

Sábado 17 de octubre

Juan Pablo II vs. Sport Boys | 15:00 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA

Alianza Lima vs. Atlético Grau | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

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Domingo 18 de octubre

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

FC Cajamarca vs. CD Moquegua | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes | 15:30 | Estadio Mansiche

Cienciano vs. UTC | 18:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

DATOS CLAVES