Hay nuevo líder: tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Sport Huancayo 2-1 Cusco FC

Empezó la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 con un partidazo disputado entre Sport Huancayo vs. Cusco FC. Siendo uno de los máximos protagonistas de este segundo semestre del campeonato, los locales tenían una verdadera oportunidad de oro para colocarse como únicos lideres. A continuación, revisaremos a detalle cómo se movieron las tablas de posiciones tras el pitazo final.
En cuanto al trámite del encuentro, desde un inicio se notó una intención clara de Sport Huancayo en imponerse ante Cusco FC. Eso sí, fueron los imperiales quienes se adelantaron en el marcador cuando a los 8′ fue Jimmy Valoyes quien anotó un autogol. Luego, a los 68′ apareció Nahuel Luján para decretar el empate y a los 90’+1 fue Javier Sanguinetti quien anotó el 2-1 definitivo vía penal.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
Ante los rumores de la salida de Carlos Desio: Sport Boys confirmó el futuro del entrenador
Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026
Viernes 16 de octubre
- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC
- Los Chankas vs. ADT | 15:30 | Estadio Los Chankas
Sábado 17 de octubre
- Juan Pablo II vs. Sport Boys | 15:00 | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA
- Alianza Lima vs. Atlético Grau | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 18 de octubre
- Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
- FC Cajamarca vs. CD Moquegua | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón
- Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes | 15:30 | Estadio Mansiche
- Cienciano vs. UTC | 18:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
DATOS CLAVES
- Sport Huancayo venció 2-1 a Cusco FC por la fecha 12 del torneo.
- Nahuel Luján anotó el empate transitorio para los locales a los 68 minutos.
- Javier Sanguinetti marcó el triunfo definitivo de penal a los 90’+1.