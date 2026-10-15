Ante los rumores de la salida de Carlos Desio: Sport Boys confirmó el futuro del entrenador

Sport Boys en las últimas horas, fue protagonista mediático. Por una supuesta decisión sobre Carlos Desio, que no pensaba renovarle contrato.

Sport Boys se convirtió en el centro de la atención mediática en las últimas horas debido a una ola de especulaciones sobre la continuidad de su director técnico. La versión periodística aseguraba que la directiva no tenía intenciones de renovarle el contrato al estratega argentino Carlos Desio.

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Esta situación generó una gran controversia entre los hinchas del equipo chalaco, quienes aguardaban una respuesta formal sobre la planificación del proyecto deportivo. Ante la creciente incertidumbre, la dirigencia del club rosado decidió salir al paso para aclarar de manera contundente la situación de su banquillo.

Carlos Desio fue presentado esta temporada con Sport Boys. (Foto: X).

La postura oficial de Sport Boys del Callao

Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, conversó directamente con TV Perú Deportes para despejar cualquier tipo de duda respecto al futuro del cuerpo técnico. El directivo desmintió categóricamente que existan trabas o desacuerdos en las negociaciones en curso con el DT argentino.

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Durante la entrevista, el directivo se mostró tajante frente a las versiones difundidas en los medios de comunicación sobre un supuesto freno en las tratativas. “No sé de dónde salió la información de que se han frenado la renovación”, afirmó Flores para tranquilidad de la afición porteña.

Detalles de la negociación con Carlos Desio

Asimismo, la administración del club confirmó cuál es el objetivo principal a largo plazo con el entrenador. “Queremos que Carlos se quede para el 2027”, puntualizó el gerente deportivo, ratificando la confianza absoluta en el trabajo que viene realizando el estratega al mando del primer equipo.

Respecto al estado actual del acuerdo contractual, Flores dejó en claro que la firma definitiva se encuentra bastante cerca de concretarse. “Solo faltan detalles, yo hablo con su agente Alejandro Espinoza; esta semana se debe estar cerrando”, detalló el representante del cuadro rosado.

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Mario Flores: "No sé de donde salió la información que se han frenado la renovación (contrato). Queremos que Carlos se quede para el 2027. Solo faltan detalles yo hablo con su agente Alejandro Espinoza, esta semana se debe estar cerrando"#CarlosDesio #SportBoys @TVPeruDeportes https://t.co/ofD43Ousvv pic.twitter.com/ZFGVBBjCQM — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) October 15, 2026

Apuesta por la continuidad hacia el centenario rosado

La intención institucional de la dirigencia es sostener la estabilidad en el plano deportivo y mantener el plan que se viene ejecutando hasta la fecha. Con ello, buscan consolidar la propuesta de juego del entrenador sin generar interrupciones innecesarias en el proceso.

De esta manera, todo está encaminado para que Carlos Desio continúe como director técnico de Sport Boys durante la próxima temporada. La meta es que sea el encargado de liderar desde el banquillo el histórico año del centenario del emblemático conjunto chalaco.

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