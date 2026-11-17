El talentoso futbolista tiene una nueva oportunidad en Liga 1. Tras descender. Conoce dónde jugará Marcos Lliuya la siguiente temporada 2027.

Marcos Lliuya no tardó en definir su futuro profesional tras un cierre de año complicado. A pesar de haber perdido la categoría en la última edición del campeonato peruano, el experimentado volante ofensivo continuará compitiendo en la máxima división de nuestro balompié.

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La periodista Jessica Barrios confirmó la noticia a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) con un contundente anuncio: “¡OFICIAL! Marcos Lliuya es nuevo refuerzo de Sport Huancayo para el 2027”. De esta manera, el futbolista sella su retorno a la institución donde alcanzó su mejor versión deportiva.

Marcos Lliuya regresa a Sport Huancayo para la próxima temporada. (Foto: X).

Una revancha en la Liga 1 2027 para Marcos Lliuya

El fichaje representa una oportunidad clave para el jugador chinchano de 34 años. Durante la temporada 2026 defendió los colores de UTC de Cajamarca, equipo con el que terminó descendiendo a la Liga 2 a pesar de haber mantenido continuidad en el mediocampo.

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Con este movimiento en el mercado de pases, Lliuya volverá a vestir la camiseta del “Rojo Matador”. En Huancayo guardan el mejor recuerdo de su fútbol, pues lideró al equipo durante una década y disputó tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana.

¿Quién es Marcos Lliuya y en qué equipos jugó?

Marcos Alexander Lliuya Cristóbal, nacido en Chincha en marzo de 1992, es un mediocentro ofensivo reconocido por su visión de juego, regate en corto y precisión en los pases filtrados. Estas cualidades lo consolidaron como uno de los volantes creativos más regulares del torneo local en los últimos diez años.

Antes de consolidarse en la élite del fútbol peruano, el volante construyó su camino en diversos clubes tradicionales de la Copa Perú. Su recorrido completo a nivel profesional y amateur abarca las siguientes etapas:

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2010 – 2015 (Copa Perú): Unión La Calera (Alto Larán), Defensor Zarumilla, Santos FC (Nazca), Sport Victoria, Deportivo Municipal (Santillana) y La Parada de los Amigos.

2015 – 2024 (Liga 1): Sport Huancayo.

2025 (Liga 1): Alianza Universidad.

2026 (Liga 1): UTC de Cajamarca.

2027 (Liga 1): Sport Huancayo.

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Curiosamente, el futbolista afrontará este nuevo reto en la Ciudad Incontrastable luego de sufrir dos descensos consecutivos con Alianza Universidad (2025) y UTC (2026). Sin embargo, en ambas campañas superó los 30 partidos disputados, demostrando vigencia física para volver a brillar en la Liga 1 2027.

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