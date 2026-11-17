Polémica gigante dentro de la Liga 1. Conoce la historia de este jugador que falló a favor de Juan Pablo II. Y ahora es contratado por ellos.

El fútbol peruano vuelve a encender la polémica en el mercado de pases tras revelarse el inesperado destino del volante colombiano Kevin Lugo. Según informó el periodista Eddie Fleischman, el mediocampista es nuevo jugador de Juan Pablo II College para la temporada 2027.

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Este fichaje reabre de inmediato una de las heridas más controvertidas del ascenso nacional ocurrida en octubre de 2024. En aquella definición, un recordado fallo del propio Lugo desde los doce pasos terminó inclinándole la balanza al cuadro de Chongoyape, donde el dueño es el presidente de la FPF.

Kevin Lugo en dueño de la polémica en el pasado. (Foto: X).

El penal ‘a lo Panenka’ que desató un escándalo nacional

Durante la semifinal de la Liga 2 2024, Comerciantes FC y Juan Pablo II igualaron 3-3 en el global y definieron el boleto a la máxima categoría en una infartante tanda de penales. Kevin Lugo ejecutó un disparo clave optando por picar el balón, pero su débil remate permitió que el equipo ligado a Agustín Lozano se imponga 4-3 y logre el ascenso.

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Aquel encuentro ya estaba envuelto en fuertes cuestionamientos arbitrales hacia el juez Edwin Ordóñez, luego de que Comerciantes FC denunciara públicamente un gol validado en presunta posición adelantada a favor del cuadro norteño. La ejecución del colombiano terminó de colmar la paciencia de la hinchada loretana y alimentó todo tipo de suspicacias en redes sociales.

La dura acusación de Gustavo Roverano y los “tres contratos”

La reacción del entonces entrenador de Comerciantes FC, Gustavo Roverano, fue implacable ante la prensa tras la eliminación. El técnico no solo cuestionó el disparo, sino que acusó públicamente al jugador de haber firmado hasta tres contratos distintos a inicios de ese mismo año —con Juan Aurich, Comerciantes Unidos y Comerciantes FC— recibiendo adelantos de dinero antes de su llegada al banquillo.

“Yo a Lugo no lo quería, porque un tipo que firma tres contratos no es un tipo honesto… ojalá nadie lo contrate más”, disparó Roverano en declaraciones que dieron la vuelta al país. Por su parte, Lugo salió a defenderse exigiendo pruebas ante cualquier insinuación sobre su integridad profesional y pidió disculpas al pueblo de Iquitos.

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El recorrido de Kevin Lugo antes de llegar a Chongoyape

Tras aquel episodio, el presidente del club loretano confirmó de inmediato que el futbolista no continuaría en la institución. Con el cartel de agente libre y el ambiente caldeado en Perú, el atacante de 28 años regresó a Colombia a inicios de 2025 para defender a Jaguares de Córdoba, donde disputó nueve encuentros oficiales.

Sin embargo, su distancia del balompié nacional duró apenas un semestre antes de recibir una nueva oportunidad en la segunda categoría. En julio de 2025, Pirata FC apostó por su retorno a la Liga 2 y le renovó el vínculo en marzo de 2026 tras consolidarse como el conductor y dorsal ’10’ del equipo lambayecano.

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🗣️ Gustavo Roverano, ex entrenador de Comerciantes FC, no se guardó nada y lanzó duras críticas a Kevin Lugo 🇨🇴:



“Por el bien del fútbol, ojalá no lo contrate nadie más. Alguien que firma 3 contratos no es un tipo honesto.”



📹: Sin Guión pic.twitter.com/dsjPq3CNkO — Jesus Rodriguez (@jesusdroficial) October 14, 2024

Ahora, tras cumplir su contrato hasta diciembre de 2026 con Pirata FC, Lugo da el salto a Juan Pablo II en un movimiento que cierra un círculo insólito. Dos años después de haber sido señalado como el verdugo involuntario de Comerciantes FC, el colombiano vestirá la camiseta del mismo club al que le facilitó el camino a primera división.

DATOS CLAVE

Kevin Lugo jugará por Juan Pablo II College en la temporada 2027.

Falló un penal ante Juan Pablo II jugando por Comerciantes FC en 2024.

Disputó nueve partidos con Jaguares de Colombia antes de volver a Pirata FC.