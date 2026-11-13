Revelan la respuesta de Sport Boys a Alianza Lima por el fichaje de Oslimg Mora

Oslimg Mora empezó a sonar con fuerza en Alianza Lima de cara a la temporada 2027 y desde la directiva de Sport Boys respondieron ante ello. Eso sí, ahora mismo se supo que en Matute no la tendrán tan fácil.

Durante los últimos días se pudo conocer que desde Oslimg Mora se encuentra en la mira de Alianza Lima de cara a la temporada 2027. Siendo uno de los mejores jugadores de Sport Boys en estos momentos y a la vez volviendo a ser convocado a la Selección Peruana, ahora mismo se reveló una respuesta desde la interna de la directiva chalaca sobre esta situación.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que Oslimg Mora tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre del año 2027, así que en el papel cualquier equipo interesado en sus servicios deberá sentarse a negociar para establecer una acuerdo de por medio, siempre y cuando el jugador esté de acuerdo. Bueno, en base a ello fue que Mario Flores evidenció cuál es la postura de la institución.

“Ante el posible interés de Alianza Lima por Oslimg Mora, Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, fue claro: ‘Si Alianza lo quiere, tendrá que negociar’. El futbolista tiene contrato hasta fines de 2027 y el cuadro rosado busca asegurar su continuidad para el centenario”; fue la revelación de la periodista Jessica Barrios a través de ‘X’ y con lo cual entendemos que podrían darse las conversaciones.

🚨Ante el posible interés de @ClubALoficial por Oslimg Mora, Mario Flores, gerente deportivo de @sportboys, fue claro:"Si Alianza lo quiere, tendrá que negociar". El futbolista tiene contrato hasta fines de 2027 y el cuadro rosado busca asegurar su continuidad para el centenario. pic.twitter.com/c4Zn8m9CjD — @JessicaBarrios (@JessicaBar15075) November 13, 2026

Publicidad

En esta misma línea de información a favor de Alianza Lima y que en cierta forma perjudicaría el futuro futbolístico de Sport Boys, fue el comunicador Diego Sotomayor quien señaló que incluso en la directiva rosada estarían proyectando una alternativa. “En Sport Boys saben que es complicado que Oslimg Mora cumpla su contrato. Ya están trabajando en un plan b“.

En Sport Boys saben que es complicado que Oslimg Mora cumpla su contrato. Ya están trabajando en un plan b. — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) November 11, 2026

Los números de Oslimg Mora en la temporada 2026 y su vínculo con Alianza Lima

Oslimg Mora se ganó un lugar de total relevancia en Sport Boys durante esta temporada 2026 siendo más un volante a un lateral derecho, puesto en el que siempre estuvo mucho más vinculado desde sus inicios. En la actual campaña ha sumado un total de 35 partidos y anotando un gol en la Liga 1, siendo así un titular indiscutible dentro de las planificaciones estelares de Carlos Desio.

Publicidad

Ahora, dentro de sus cualidades más relevantes y que podrían beneficiar a Alianza Lima, hablamos de un jugador con gran recorrido en el medio sector de la cancha y con llegada al área rival. Además, es quien le da salida al equipo y que a la vez sería de ayuda para los íntimos si es que realmente lo contemplan como opción de fichaje. Veremos qué postura también toman en Matute sabiendo que en Sport Boys revelaron que pueden sentarse a negociar.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Oslimg Mora tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre de 2027.

tiene contrato con hasta diciembre de 2027. Alianza Lima deberá negociar con el club chalaco para fichar al volante.

deberá negociar con el club chalaco para fichar al volante. 35 partidos y un gol registró Oslimg Mora en la Liga 1 2026.