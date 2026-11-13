¿Universitario va por Eryc Castillo para vengarse de Alianza Lima?

En Universitario están trabajando en los refuerzos para 2027. El nombre de Eryc Castillo se vinculó con los 'Cremas', de acuerdo a diversas especulaciones. ¿Qué se sabe al respecto?

El futuro de Eryc Castillo sigue generando incertidumbre alrededor de Alianza Lima. Es que todo hace creer que sería transferido debido a su excelente temporada goleadora. Sin embargo, las últimas especulaciones que han surgido lo vinculan con un fichaje por Universitario de Deportes.

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En redes sociales, distintas cuentas vinculadas con Universitario reportan un principio de acuerdo por Eryc Castillo, lo que ha llevado a que el propio jugador sea tendencia. Está claro que desde Alianza Lima empiezan a pensar en un futuro sin él, pero la aparición de su clásico rival como opción ha molestado a los hinchas.

Desde el lado de la hinchada de la ‘U’ en tanto, se quieren cobrar una especie de revancha por el caso Jairo Vélez. Fue una de las figuras del tricampeonato en 2025, pero no arreglaron la compra de su ficha y apareció Alianza Lima para ficharlo.

¿Universitario acordó con Eryc Castillo?

Según pudo saber Bolavip Perú, no existe ningún acuerdo entre Eryc Castillo, Alianza Lima y Universitario. No hay negociaciones en curso y, además, desde la ‘U’ tampoco consideran al ecuatoriano como una opción de fichaje para la próxima temporada.

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De esta manera, se le pone fin a cualquier especulación sobre la posibilidad de ver a ‘La Culebra’ vestido de crema en 2027. La intención del conjunto blanquiazul es que, en caso de ser transferido, sea al fútbol del exterior donde cuenta con mercado.

Cabe recordar que Castillo ha sido vinculado desde hace varias semanas con el fútbol mexicano. Según advirtieron distintas fuentes, habría un club de la Liga MX que le realizaría una oferta formal a Alianza Lima por la compra de su ficha.

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El extremo ecuatoriano, autor de 21 goles en la temporada 2026 de la Liga 1, tiene contrato con el club de La Victoria hasta 2028. Por lo tanto, cualquier institución que lo quiera debe negociar con el campeón del Torneo Apertura 2026.

Según ciertas informaciones, Alianza pediría una suma alrededor a los 2 millones de dólares por la ficha de ‘La Culebra’ Castillo. Por supuesto, todo está sujeto a conversaciones entre las partes.

Universitario está negociando por otros jugadores

Según ha informado el periodista Gustavo Peralta en L1MAX, Universitario está en conversaciones y negociaciones por algunos futbolistas tanto del fútbol local como del exterior. Por lo cual, ya empieza a pensar en la próxima temporada 2027 donde ya clasificó a la Copa Libertadores.

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Se le han conocido otros jugadores a la ‘U’ por los cuales estaría negociando. El caso de Mathías Llontop estaría adelantado y acordado, según informó Diego Sotomayor. Otras fuentes ponen más cautela respecto al presunto acuerdo.

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