Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Universitario 2-2 FBC Melgar

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 luego del empate de hoy en el Estadio Monumental entre 'U' vs. FBC Melgar.

Universitario de Deportes y FBC Melgar se vieron las caras el día de hoy en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. En un encuentro que pintaba para ser muy atractivo desde la previa, el trámite del juego estuvo bastante interesante y terminó igualado en el marcador. Por ello es que ahora vamos a ver cómo quedaron las tablas de posiciones del campeonato.

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En cuanto a cómo se dio el partido de esta noche, desde un inicio notamos un nivel parejo entre Universitario de Deportes y FBC Melgar. Eso sí, los rojinegros sorprendieron primero ya que apareció Bernardo Cuesta para abrir el marcador y luego fue Cristian Bordacahar quien aumentó la diferencia. Los cremas reaccionaron con un doblete de Álex Valera y lograron empatar el encuentro.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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La tabla de posiciones del Acumulado 2026

UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

Cienciano 2-0 CD Moquegua

Atlético Grau 0-0 Los Chankas

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Viernes 9 de octubre

Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo

Sábado 10 de octubre

ADT 0-0 FC Cajamarca

Comerciantes Unidos 1-1 Juan Pablo II College

Universitario de Deportes 2-2 FBC Melgar

Domingo 11 de octubre

UTC vs. Sporting Cristal | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Sport Boys vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Miguel Grau

Cusco FC vs. Alianza Lima | 18:30 | Inca Garcilaso de la Vega

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