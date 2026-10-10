Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Universitario 2-2 FBC Melgar

Universitario de Deportes y FBC Melgar se vieron las caras el día de hoy en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. En un encuentro que pintaba para ser muy atractivo desde la previa, el trámite del juego estuvo bastante interesante y terminó igualado en el marcador. Por ello es que ahora vamos a ver cómo quedaron las tablas de posiciones del campeonato.
En cuanto a cómo se dio el partido de esta noche, desde un inicio notamos un nivel parejo entre Universitario de Deportes y FBC Melgar. Eso sí, los rojinegros sorprendieron primero ya que apareció Bernardo Cuesta para abrir el marcador y luego fue Cristian Bordacahar quien aumentó la diferencia. Los cremas reaccionaron con un doblete de Álex Valera y lograron empatar el encuentro.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Deportivo Garcilaso se acuerda de Universitario tras perder ante Sport Huancayo: “No hay que rendirse”
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026
Jueves 8 de octubre
- Cienciano 2-0 CD Moquegua
- Atlético Grau 0-0 Los Chankas
Viernes 9 de octubre
- Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo
Sábado 10 de octubre
- ADT 0-0 FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos 1-1 Juan Pablo II College
- Universitario de Deportes 2-2 FBC Melgar
Domingo 11 de octubre
- UTC vs. Sporting Cristal | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón
- Sport Boys vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Miguel Grau
- Cusco FC vs. Alianza Lima | 18:30 | Inca Garcilaso de la Vega
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes empató 2-2 ante FBC Melgar en el Estadio Monumental.
- Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar anotaron los goles para FBC Melgar.
- Álex Valera marcó un doblete para rescatar el empate de Universitario de Deportes.