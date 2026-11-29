Acaba de terminar su contrato en Melgar. Pero eso no lo pone triste a Alec Deneumostier. Lo buscarían desde este equipo grande, de la Liga 1.

Tras cerrar una extensa etapa de ocho temporadas en Melgar de Arequipa, el defensor central Alec Deneumostier (27 años) quedó oficialmente como agente libre el pasado 25 de noviembre. Su salida del cuadro rojinegro lo convierte en una de las opciones nacionales más atractivas en el mercado de pases del fútbol peruano de cara a la campaña 2027.

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Sporting Cristal pensaría en contratarlo

De acuerdo con una reciente información difundida por el Diario Líbero, Sporting Cristal tiene al zaguero en su agenda de posibles refuerzos. La dirección deportiva del club rimense busca potenciar su zona defensiva con futbolistas probados para afrontar tanto la Liga 1 como la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Alec Deneumostier fue despedido recientemente por FBC Melgar. (Foto: X).

En La Florida valoran especialmente el amplio recorrido de Deneumostier en la máxima categoría del balompié nacional y su experiencia en torneos internacionales organizados por la Conmebol. Su condición de jugador libre facilita cualquier negociación al no existir un club dueño de su carta pase.

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Alec Deneumostier espera por su futuro

Pese al seguimiento desde el Rímac, el citado medio precisó que hasta el momento no se ha presentado una oferta formal por el futbolista. La directiva celeste analiza perfiles antes de dar el paso definitivo en la conformación de su plantel profesional.

Por su parte, el propio Deneumostier reconoció en declaraciones recogidas por L1 MAX en entrevista, que ya cuenta con diversas propuestas sobre la mesa para definir su futuro. Sin embargo, el defensor aclaró que su prioridad pasa por evaluar alternativas en el extranjero antes de tomar una decisión final.

El factor Roberto Mosquera en Sporting Cristal

El posible desembarco del exjugador dominó en el conjunto bajopontino cobra mayor fuerza tras confirmarse la continuidad de Roberto Mosquera como entrenador principal de Sporting Cristal para toda la temporada 2027. El estratega nacional ya planifica la pretemporada junto a la dirigencia celeste.

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Ambos protagonistas ya saben lo que es trabajar juntos, pues coincidieron durante la campaña 2024 en la Universidad César Vallejo. En aquel préstamo con la escuadra trujillana, Deneumostier disputó un total de 31 partidos oficiales entre el torneo local y la Copa Sudamericana bajo las órdenes de Mosquera.

En la reciente temporada 2026 con la camiseta de FBC Melgar, el central registró 18 apariciones antes de poner punto final a su ciclo en la ciudad blanca. Ahora, con el pase en su poder, su nombre aparece en la órbita rimense mientras define el siguiente paso de su carrera profesional.

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