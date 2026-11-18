Melgar acaba de notificar que tiene un problema de intoxicación masiva. Antes del partido ante Alianza Atlético. Universitario lo celebraría.

A pocas horas de disputarse un encuentro decisivo en el norte del país, la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 sufre un sacudón inesperado. Una emergencia médica en la concentración de FBC Melgar altera por completo la previa del choque ante Alianza Atlético de Sullana, programado para este miércoles 18 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Estadio Campeones del 36.

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Situación dura antes de Alianza Atlético vs. Melgar

De acuerdo con información de última hora revelada por el periodista Daniel Rodríguez, ocho futbolistas y cuatro miembros de la delegación rojinegra presentaron un fuerte cuadro de infección estomacal. La gravedad de los síntomas obligó a trasladar de urgencia a cinco jugadores y a un integrante del staff técnico a un hospital en Piura para ser atendidos por una posible intoxicación alimentaria.

Ocho jugadores de Melgar sufrieron intoxicación antes del partido contra Alianza Atlético. (Foto: X).

Aunque los nombres de los deportistas afectados aún se mantienen en reserva debido a que la noticia continúa en desarrollo, el comando técnico arequipeño enfrenta un escenario crítico. Por ahora, la presencia de los ocho futbolistas en el compromiso ante el “Vendaval” no está totalmente descartada, pues su participación dependerá exclusivamente de la evolución clínica que muestren en las próximas horas.

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¿Por qué este resultado favorece directamente a Universitario?

Lo que ocurra hoy bajo el calor de Sullana no es un partido más, sino la primera pieza de un efecto dominó que puede definir el campeonato sin necesidad de semifinales. Con Melgar ya asegurado en el tercer lugar del acumulado con 57 puntos —sin opciones de alcanzar el segundo puesto ni riesgo de caer—, el gran beneficiado de una victoria local sería Alianza Atlético, pero también Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Actualmente, la zona media-alta de la Tabla Acumulada 2026 está al rojo vivo alrededor del octavo puesto, posición límite que exige el reglamento para disputar los play-offs por el título:

5° Cusco FC: 52 puntos (34 PJ / -1 DG)

6° Sporting Cristal: 51 puntos (33 PJ / +15 DG)

7° Cienciano: 50 puntos (33 PJ / +8 DG)

8° Sport Huancayo: 50 puntos (33 PJ / -1 DG)

9° Alianza Atlético: 49 puntos (33 PJ / +1 DG)

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Si Alianza Atlético aprovecha el golpe anímico y físico de Melgar para quedarse con los tres puntos esta tarde, alcanzará las 52 unidades. Con ese marcador, los sullanenses superarán automáticamente a Sport Huancayo y lo desplazarán al noveno lugar de la tabla anual antes de la jornada dominical.

El escenario que activa la Gran Final directa

El desenlace de esta ecuación reglamentaria se trasladará al domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m., cuando se jueguen en simultáneo los duelos clave de la última fecha. Si Sport Huancayo no logra vencer a Universitario de Deportes —empatando o incluso perdiendo— y Sporting Cristal no derrota a Cienciano, el “Rojo Matador” se consagrará campeón del Torneo Clausura 2026 con 35 o 34 puntos.

Sin embargo, ese título corto llegaría con una trampa reglamentaria fatal para los huancaínos. Al sumar solo 51 unidades con un empate (o quedarse en 50 con una derrota), Sport Huancayo terminaría noveno en la Tabla Acumulada si Alianza Atlético gana hoy, quedando fuera del Top 8.

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Según las bases oficiales de la Liga 1 2026, el campeón del Torneo Clausura que no logre ubicarse entre los ocho primeros del acumulado pierde automáticamente su derecho a disputar las semifinales. De cumplirse esta combinación, Alianza Lima (campeón del Apertura y líder del acumulado) y Universitario de Deportes (segundo del acumulado con 61 puntos) clasificarían de manera directa a una Final Nacional de ida y vuelta por el trofeo de la temporada.

¿Existe riesgo de suspensión del partido en Sullana?

Ante la magnitud de la intoxicación en el plantel visitante, surgió la interrogante sobre una posible postergación del encuentro de esta tarde. No obstante, el reglamento de la competición exige que un número crítico de jugadores inscritos cuente con certificación médica oficial validada por la organización para declarar fuerza mayor, un trámite complejo a menos de cuatro horas del inicio.

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De confirmarse que el balón rodará con normalidad a las 3:00 p. m., Alianza Atlético tendrá ante sí una oportunidad de oro para meterse en zona de clasificación internacional. Mientras tanto, en Ate y La Victoria seguirán cada minuto desde Piura sabiendo que un triunfo sullanense acerca cada vez más el clásico más importante del año en una final directa.

DATOS CLAVE

Ocho jugadores de FBC Melgar sufrieron una infección estomacal antes del partido en Piura.

Alianza Atlético sumará 52 puntos si gana, desplazando a Sport Huancayo al noveno puesto.

Universitario y Alianza Lima jugarán final directa si Sport Huancayo no es top 8.