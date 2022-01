El COVID-19 está golpeando duro en esta tercera ola de contagios, y cualquiera puede dar positivo. Este es el caso de la comentarista deportiva, Nair Aliaga, quien mencionó en redes sociales su estado médico. Tras ser diagnosticada como positiva al Coronavirus.

Empleando su cuenta personal de Twitter, dio un mensaje a todos los seguidores en este medio de comunicación. Dejando en claro que no la pasa tan bien, pero agradece a la ciencia por el avance con respecto a la enfermedad. Concientizan a quienes aún no deciden inmunizarse.

"Tengo COVID y la ando pasando mal. Siempre creía que sería asintomática y no, tengo TODO. Imagínense si no me vacunaba, seguro estaría peor. Vacúnense ok, es muy importante". Mencionó la conductora de Radio Ovación, y recibió de forma inmediata el mensaje de apoyo en la caja de comentarios.

Como se sabe, esta variante del coronavirus está rompiendo todos los mitos de protección que habían 2021. Y el único camino para estar con calma ante tanta mala noticia, es la vacunación. Así que, desde acá, nos unimos al pensamiento de la protagonista, invitando a que continúen con sus dosis de refuerzo.