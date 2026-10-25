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Alineaciones de Crystal Palace y Newcastle por la Premier League: formaciones probables

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace vs. Newcastle, Premier League
Crystal Palace vs. Newcastle, Premier League

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 0-5 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de caer 0-1 ante Aston Villa y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Newcastle

Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benítez, Jaydee Canvot, Chris Richards, Axel Disasi, Anan Khalaili, Ismaïla Sarr, Adam Wharton, Daichi Kamada, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jean-Philippe Mateta. DT: Pierre Sage.

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Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Lewis Miley, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Nico González, William Osula, Joelinton, Matias Fernandez-Pardo, Yoane Wissa, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

Bajas y ausentes de Crystal Palace y Newcastle

Crystal Palace:

  • Jørgen Strand Larsen (golpe)
  • Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Ben Chilwell (ausencia)
  • Dean Henderson (lesión en el pie)
  • Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

Newcastle:

  • Jacob Ramsey (lesión en el muslo)
  • Anthony Elanga (golpe)
  • Valentino Livramento (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Crystal Palace y Newcastle: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 09:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Selhurst Park
  • Historial: 42 cruces — Crystal Palace ganó 11, Newcastle ganó 21 y empataron 11
  • Último antecedente: 12/04/2026: Crystal Palace 2-1 Newcastle
  • Próximo partido de Crystal Palace: vs. Tottenham, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Newcastle: vs. Everton, lunes 2 de noviembre
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