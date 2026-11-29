Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 09:05 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se instaló en zona de Champions y quiere aprovechar la localía para no perderle pisada a los de arriba. Newcastle, en cambio, llega con la urgencia de cortar una seguidilla que lo tiene lejos de donde esperaba estar.

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El dato es claro: el local pelea arriba y el visitante necesita puntos para no seguir resbalando en la tabla. Un triunfo de Brighton lo acercaría todavía más a la punta, mientras que Newcastle no puede permitirse otro resultado flojo.

La actualidad de ambos equipos

Brighton viene de un traspié que corta una racha positiva: cayó 0-2 como visitante ante Hull después de dos triunfos consecutivos, incluido ese golpe en casa de Man City. Son segundos con 22 puntos en 11 partidos, así que el objetivo pasa por volver rápido a la senda ganadora y no dejar que se le escape el puesto.

Newcastle no logra encontrar continuidad: empató 2-2 con Arsenal como local después de otro empate ante Fulham y una derrota frente a Everton. Con 13 puntos está 13°, un escalón incómodo para un equipo que suele aspirar a más, y necesita sumar de visitante para no seguir mezclado en la mitad de la tabla.

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El historial entre Brighton y Newcastle

El historial entre ambos tiene cierta ventaja para Brighton, que ganó 10 de los 24 duelos frente a los 6 de Newcastle, con 8 empates de por medio. En el reparto de goles también se impone el local de este domingo, con 28 convertidos contra 22 del Newcastle.

Los últimos cruces mostraron paridad: Newcastle ganó 3-1 en el más reciente, pero antes Brighton se había impuesto en dos de los tres anteriores. No hay una tendencia clara en los resultados recientes, algo que promete un partido parejo más allá de las posiciones en la tabla.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Newcastle vs. Brighton 3-1 Premier League 18/10/2025 Brighton vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/05/2025 Brighton vs. Newcastle 1-1 Premier League 02/03/2025 Newcastle vs. Brighton 1-2 FA Cup 19/10/2024 Newcastle vs. Brighton 0-1 Premier League 11/05/2024 Newcastle vs. Brighton 1-1 Premier League 02/09/2023 Brighton vs. Newcastle 3-1 Premier League 28/07/2023 Brighton vs. Newcastle 1-2 Premier League Summer Series 18/05/2023 Newcastle vs. Brighton 4-1 Premier League 13/08/2022 Brighton vs. Newcastle 0-0 Premier League

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Horario del partido

Perú: 09:05 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis