Tras su primera estadía con la Selección Peruana, la palabra de Francesco Andrealli fue tendencia el día de hoy al hablar de su gran relación con Gianluca Lapadula. Conoce los detalles de lo que dijo el volante ítalo-peruano.

Pese a todavía no haber debutado con camiseta de la Selección Peruana, Francesco Andrealli se mantiene como una de las novedades más importantes del equipo ya que podría seguir siendo parte de las futuras convocatorias. El día de hoy se animó a hablar con los medios deportivos locales y tocó distintos temas, como por ejemplo la referencia y ejemplo que tiene en Gianluca Lapadula.

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Fuente: La Bicolor.

En una reciente conversación con el programa ‘Fútbol Como Cancha‘, la palabra de Francesco Andrealli para conocer más detalles de su relación con algunos referentes del equipo de todos. Si bien destacó el juego de Yoshimar Yotún y Erick Noriega dentro de los más atildados, hizo énfasis en la hermandad que tiene con un Gianluca Lapadula con que comparte la nacionalidad italiana.

“Gianluca Lapadula es un líder dentro de la selección. Además, es como un hermano para mí. Podemos hablar y confío mucho en él. En el camerino le habla a los compañeros, tiene una gran actitud y me ha ayudado con su español. Lo habla bien”; comentó Francesco Andrealli sobre el goleador peruano, quien hoy en día justamente es uno de los máximos referentes.

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Las impresiones de Francesco Andrealli sobre la Selección Peruana

Además de dar algunos detalles de la relación con algunos jugadores de la Selección Peruana, Francesco Andrealli contó un poco cómo ha sido este proceso de adaptación en la interna del equipo al ser la primera vez que compartió equipo con la mayor. Si bien conocía la Videna por microciclos de la Sub-20 en el pasado reciente, ahora fue distinto y hasta habló de Mano Menezes.

“Es un orgullo vestir la camiseta del país, siempre voy a dar lo máximo de mí para la selección. Conocía un poco la Videna antes y al grupo por el sparring que tuvimos en Rusia el año pasado. Esa vez me gustó el grupo y cómo se ayudan. Es como una familia. Hablé con mis padres y vimos que esta era una oportunidad para mi carrera“; comentó el actual volante del Como 1907 de Italia.

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En cuanto a las primeras conversaciones con Mano Menezes, al margen de que no pudo tener minutos en el amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, mencionó: “Me gustó estar ahí con la selección mayor. Como jugador y como persona. En la cancha y afuera. Me dijo que tengo que jugar como sé. Que esté tranquilo. Que juegue como soy capaz“.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Francesco Andrealli es actual volante del equipo Como 1907 de Italia.

es actual volante del equipo Como 1907 de Italia. Gianluca Lapadula fue destacado por Andrealli como líder de la selección peruana.

fue destacado por Andrealli como líder de la selección peruana. Perú vs. Bolivia fue el amistoso donde el volante no logró sumar minutos.