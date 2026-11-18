La Selección Peruana sufre un revés complicado para las Eliminatorias 2030. Entérate sobre el nuevo formato, que no caerá bien en la Bicolor.

La CONMEBOL proyecta transformar las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 en una competición inspirada en la UEFA Nations League. La noticia, revelada por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, plantea un escenario sumamente complejo para las aspiraciones de la Selección Peruana.

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Aunque la propuesta busca sostener el atractivo comercial y los derechos televisivos del torneo, el impacto deportivo golpea directamente a las federaciones que no organizan el certamen centenario. Para la Bicolor, el margen de error se reducirá drásticamente frente al proceso clasificatorio anterior.

Las Eliminatorias 2030 tendrán un formato diferente de competencia. (Foto: X).

¿Cómo funcionará la Nations League de la CONMEBOL?

Según adelantó Ignacio Alonso en entrevista con el programa radial Carve Deportiva, el plan conserva el sistema tradicional de todos contra todos en partidos de ida y vuelta, completando 18 fechas entre las diez selecciones sudamericanas. La gran novedad es que se pondrá en disputa un título oficial de campeón para el combinado que finalice en el primer lugar de la tabla.

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Este incentivo deportivo tiene un propósito claro: evitar que Argentina, Uruguay y Paraguay afronten las fechas FIFA con equipos alternativos. Al tener asegurada su presencia mundialista por albergar los partidos inaugurales del Mundial 2030, los tres anfitriones necesitan un trofeo oficial que los obligue a competir al máximo nivel.

El duro golpe a los cupos de la Selección Peruana

El principal perjuicio para Perú radica en la matemática de la clasificación. Sudamérica mantendrá sus 6 cupos directos y medio para la Copa del Mundo, pero las plazas de Argentina, Uruguay y Paraguay se descontarán automáticamente del total regional.

De este modo, las siete selecciones restantes —Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia— pelearán únicamente por 3 cupos directos y 1 lugar al repechaje intercontinental. A diferencia de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde seis equipos clasificaron de manera directa y uno accedió a la repesca, el camino hacia 2030 exigirá terminar entre los cuatro mejores de ese grupo de siete.

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Rivales sin presión y puntos vitales en juego

A la reducción de plazas se suma un factor competitivo adverso para la Selección Peruana. Al disputar un título oficial, potencias como Argentina y Uruguay saldrán a ganar cada encuentro, pero lo harán sin la urgencia ni el desgaste emocional de quedarse fuera de una Copa del Mundo.

Para el combinado nacional, que finalizó noveno con apenas 12 puntos en el último proceso clasificatorio, enfrentar a tres anfitriones que juegan sueltos por un campeonato mientras pelea cada unidad contra rivales directos como Brasil, Colombia y Ecuador convierte el nuevo formato en el desafío más exigente de las últimas décadas.

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