La decisión radical que tomará Mano Menezes tras el amistoso de la Selección Peruana contra Colombia

El duelo ante Colombia, estará definiendo mucho. Mano Menezes antes de que se compita, ya una decisión importante. Para la Selección Peruana.

El rendimiento de la Selección Peruana no ha logrado convencer a los hinchas y mantiene abiertas serias dudas en medio del complejo recambio generacional que atraviesa el balompié nacional. Tras un arranque de proceso marcado por la irregularidad en los duelos de preparación, la atención se centra en el cruce de la ‘Bicolor’ frente a Colombia.

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Sin embargo, en la interna del comando técnico el camino a seguir ya está trazado. Lejos de apresurar una alineación base, el entrenador brasileño Mano Menezes sostendrá una postura drástica sobre el armado del plantel para lo que resta de la temporada.

Mano Menezes analizará todo lo ocurrido esta temporada 2026. (Foto: X).

La hoja de ruta de la Selección Peruana para fin de año

Durante la emisión del programa Modo Fútbol, el periodista Paul Pérez reveló los planes que maneja el estratega de la ‘Blanquirroja’ pensando en la recta final del año y los próximos amistosos internacionales.

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Según detalló el comunicador, Menezes está decidido a extender el periodo de pruebas durante las fechas FIFA de noviembre y diciembre, manteniendo la rotación constante de nombres antes de definir una estructura fija.

“Me pasaron una información con respecto a lo que tendría Mano Menezes planificado para lo que resta del año. Me dijeron que las pruebas continúan hasta noviembre, va a seguir buscando nombres”, detalló Paul Pérez.

Pruebas tácticas y scouting continuo en el torneo local

La estrategia del DT brasileño no solo contempla variar nombres en las convocatorias, sino también ensayar diversos esquemas tácticos para evaluar la adaptabilidad del plantel.

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Mano Menezes señalado por el rendimiento de la Selección Peruana. (Foto: X).

Menezes y su equipo de trabajo seguirán con atención el desempeño de los nuevos talentos que emerjan en el fútbol peruano, abriendo espacio a figuras jóvenes que puedan consolidarse dentro del universo de seleccionables.

Esta postura busca ampliar el abanico de opciones para el equipo, asegurando que cada futbolista tenga la oportunidad de mostrar su nivel en el ámbito internacional.

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La fecha clave para el once definitivo de Mano Menezes

El plan trazado establece que la etapa de prueba finalizará al concluir el calendario de partidos del presente año. De esta forma, el balance definitivo y la conformación del equipo base se proyectan para la siguiente temporada.

“A partir del próximo año ya tiene pensado consolidar un once oficial para las pruebas oficiales. Entiendo que todo este año va a seguir metiendo mano al equipo con algún nombre que aparezca y el próximo año tachará a los que considera que no pasaron la prueba en este tiempo”, concluyó Pérez.

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Con esta decisión, el estratega buscará depurar la lista de convocados en 2027, ratificando a quienes respondieron a las exigencias y descartando a las piezas que no lograron sostener el nivel durante esta fase de evaluación.

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