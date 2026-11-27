Francesco Andrealli no fue citado por Mano Menezes para enfrentar a Panamá en el Cusco. Dicha ausencia también se debe a una decisión por parte de su equipo en Italia.

Se dio a conocer de manera oficial la lista de convocados de Perú para el último amistoso internacional de este año 2026 ante Panamá. Ambos equipos se enfrentarán el próximo 9 de diciembre en la ciudad del Cusco y hay varias novedades dentro de la nómina nacional, siendo la ausencia de Francesco Andrealli una de las más llamativas ya que todavía no debutó en el equipo.

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Fuente: La Bicolor.

Como bien se recuerda, Francesco Andrealli fue llamado para la pasada fecha FIFA cuando Perú derrotó 2-0 a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva y no tuvo minutos de competencia. Se quedó en el banco de los suplentes y pensando en el duelo ante Panamá se creía que tendría una nueva oportunidad. Esto no podrá ser ya que desde su club en Italia no dieron los permisos necesarios.

“Al no ser fecha FIFA y por tal razón en la lista de convocados no está Francesco Andrealli. Entendemos que la idea era llamarlo y finalmente el Como 1907 indicó que iban a usar al jugador en Italia. No se lo convocó y ahora se apunta a que pueda estar en el Sudamericano Sub-20 en enero con la Selección Peruana”; informó el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX‘.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Al no ser fecha FIFA, Como no ha dado permiso para que Andrealli venga a jugar contra Panamá".#HablemosDeMAX



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¿Por qué Francesco Andrealli no pudo debutar en el amistoso Perú vs. Bolivia?

El pasado 13 de noviembre vimos cómo Perú se impuso 2-0 ante Bolivia y pudo haber sido el estreno de Francesco Andrealli con camiseta blanquirroja. Finalmente esto no ocurrió y muchos cuestionaron la decisión de Mano Menezes, sobre todo cuando se sabía que ante Panamá existía la posibilidad de que no fuera llamado y así acaba de ocurrir. El mismo volante explicó qué le dijo el DT.

“Mano Menezes me dijo que debo seguir así, que siga trabajando y esté tranquilo porque me van a dar minutos y que tenga tranquilidad. Creo que sí me van a tomar en cuenta contra Panamá. Tengo que hablar con mi club, así que espero que sí. Los de experiencia me decían que debo estar tranquilo y jugar como sé, eso me va a dar muchas oportunidades. Jugamos bien, aprovechamos bien la ocasión que tuvimos”; declaró Francesco Andrealli al irse del país.

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“SEGUIR TRABAJANDO Y QUEDARME TRANQUILO, QUE ME VAN A DAR MINUTOS CON TRANQUILIDAD. CREO QUE SÍ ME VAN A CONVOCAR -ante Panamá-“



Francesco Andrealli, Jugador Selección Peruana pic.twitter.com/x3z0fxj3fQ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 14, 2026

La lista de convocados de Perú para el amistoso ante Panamá

Arqueros | Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal).

| Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal). Defensas | Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima).

| Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima). Volantes | Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys).

| Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys). Delanteros | Bassco Soyer (Gil Vicente/POR), Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Matías Succar (Cienciano) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

Fuente: La Bicolor.

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