Mientras la plantilla de Colombia cuesta €257.65 millones, este es el modesto precio de Perú

A pocos días del amistoso en Miami, veamos a detalle cuánto valen exactamente las selecciones de Perú y Colombia con una tremenda diferencia para los cafeteros.

Se viene el último amistoso internacional de la Selección Peruana en esta fecha FIFA y enfrentaremos a un rival de cuidado. Colombia es el equipo para cerrar con la gira norteamericana y desde la previa muchos podrían asegurar que los cafeteros son firmes candidatos para quedarse con la victoria. Por jugadores, por presente, por calidad, por jerarquía y también por cotización de la plantilla.

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Fuente: Getty Images.

Así es. Aunque para algunos todavía sea un aspecto sin mucha importancia que digamos o que en todo caso lo económico no debería ser prioridad en el análisis, el costo de un plantel es un claro reflejo de la actualidad de dichos jugadores. En este caso, Colombia supera ampliamente a Perú y no es de ahora, sino que desde hace varios años es que el equipo de todos decayó en demasía en ese aspecto.

De acuerdo a una información del portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Colombia tiene un valor total de €257.65 millones y Perú tan solo tiene una valorización internacional de €30.5 millones. Es decir, hablamos de una notable diferencia de €227 millones entre cada selección que claramente nos muestra una tendencia de qué equipo está mejor constituido que el otro.

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Fuente: Transfermarkt.

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Los jugadores con mejor cotización de Colombia y Perú

En este mismo ámbito de la información, evidentemente es Colombia quien tiene a los jugadores más caro de las plantillas en referencia a una comparativa con Perú. Según la convocatoria de ambas selecciones para esta fecha FIFA, vemos que Luis Suárez tiene una cotización internacional de 30 millones de euros y es el crack mejor cotizado del momento siendo el delantero figura del equipo.

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Por otro lado, Erick Noriega es el peruano con mejor nivel económico costando un total de 6 millones de euros. Si bien es cierto que nuestro compatriota es un jugador con proyección y hoy en día representa ser uno de los principales abanderados para el recambio generacional que tanto se espera en el país, tampoco es que cueste una enorme cantidad de dinero como otros jugadores.

Fuente: Transfermarkt.

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