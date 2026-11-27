La lista de convocados de la Selección Peruana no contempla a las figuras de los tres equipos que pelean por el título nacional de Liga 1. Hay una excepción particular.

Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso ante Panamá en Cusco. Hay muchas novedades en el combinado ‘blanquirrojo’ para este encuentro, sobre todo, la ausencia de varias figuras de clubes como Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo.

Publicidad

Hay nuevos jugadores, algunos regresos, pero varias ausencias de peso para este partido, clave en los planes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Es que es el primer partido que jugarán en un estadio con altura, el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. La idea del organismo es que ‘La Bicolor’ empiece a ganar rodaje en este tipo de recintos pensando en las localías para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030.

Lo llamativo de la lista de convocados para este partido es la ausencia de jugadores de Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo. Hay una excepción, que es la presencia de Samuel Pereda, de solo 18 años, pero que destaca en el equipo blanquiazul de Liga 3.

En todo caso, la decisión de no convocar a las figuras que tienen estos tres equipos tiene que ver con la definición de la Liga 1. La ‘U’ y el ‘Rojo Matador’ deben jugar las semifinales de los Playoffs, mientras que en la final espera el cuadro ‘íntimo’. Para evitar cualquier especulación o interés en convocar a algún jugador de estos equipos, Mano Menezes prefirió no hacerlo.

Publicidad

Así, la lista que dio a conocer el entrenador brasileño destaca por contar con muchos futbolistas de gran temporada en Liga 1. Por lo cual, podrá hacer distintas evaluaciones de cara al futuro del seleccionado.

La lista de convocados de la Selección Peruana ante Panamá

ARQUEROS: Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal).

Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Diego Enríquez (Sporting Cristal), César Bautista (Sporting Cristal). DEFENSAS: Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima).

Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Arón Sánchez (Juan Pablo II College), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Jonathan Bilbao (Carabobo/VEN), Mathías Llontop (Sport Boys), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Samuel Pereda (Alianza Lima). VOLANTES: Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys).

Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Mauricio Arrasco (FC Cajamarca), Oslimg Mora (Sport Boys). DELANTEROS: Bassco Soyer (Gil Vicente/POR), Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Matías Succar (Cienciano) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

Hora, día y dónde ver EN VIVO Perú vs. Panamá en Cusco

El amistoso entre Perú y Panamá se jugará el miércoles 9 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido se podrá ver en vivo por Bicolor+ Premium y por el canal de TV de aire América TV y por su plataforma de streaming América TVGO.

Publicidad

DATOS CLAVE