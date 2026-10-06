La frase de Erick Noriega que genera polémica por el nivel de Perú: “Estamos por buen camino”

Perú concedió una nueva derrota esta noche y en el cierre de la fecha FIFA perdió 2-0 ante Colombia en el Nu Stadium de Miami. El nivel no fue el mejor de todos ya que se empezó mejor de lo que se terminó el amistoso internacional. Las sensaciones no son para nada positivas luego de esta gira, aunque fue Erick Noriega quien sorprendió con unas declaraciones post partido.
⏱️𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼— La Bicolor (@SeleccionPeru) October 7, 2026
🇨🇴 Colombia 2-0 #LaBicolor 🇵🇪#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/VdcznUcq7t
Sabiendo que Perú no pudo conseguir ninguna victoria en esta fecha FIFA y que tan solo se pudieron anotar dos goles en cuatro partidos disputados, el análisis de Erick Noriega va más allá de los resultados obtenidos y se refirió a un plano mucho más general respecto al trabajo que se viene realizando en la interna. Eso sí, fue muy enfático en la molestia del momento por lo que genera el equipo.
“Creo que hicimos un buen partido. En estos cuatro amistosos que hemos tenido, los resultados no nos han acompañado. Creo que los que en verdad ven fútbol saben el trabajo que se está haciendo acá, lo que nosotros nos esforzamos dentro del campo. Que nos sirvan bastante estos amistosos, sacando cosas positivas. Hemos mejorado, pero tenemos que seguir”; expuso Erick Noriega.
En cuanto al avance de Perú durante el proceso liderado por Mano Menezes, el seleccionado mencionó lo siguiente en Bicolor+: “La gente mira el resultado, a nosotros también nos jode perder, entendemos a los hinchas. Cuando vemos las pequeñas cosas que hacemos en los partidos, vemos que mejoramos. Si no fuera por un rebote la historia sería diferente. Ahora toca analizar los errores. Esto es un proceso largo. No suena bien ahora, pero estamos por buen camino“.
Fuente: Getty Images.
Erick Noriega fue uno de los mejores de Perú en esta fecha FIFA
Miguel Araujo fue el más criticado por los hinchas en la derrota ante Colombia: “No le da para más”
A pesar de solo haber sido titular en dos de los cuatro amistosos internacionales disputados en esta gira norteamericana (ante México y Colombia), no hay duda alguna de que Erick Noriega representa ser uno de los valores más importantes de la Selección Peruana. Jugando de defensor central o de volante, su nivel es de crecimiento constante y deberá ser uno de los fijos dentro del equipo titular.
Quizá hoy se le critica en demasía por el nivel general del equipo y por el segundo gol de Colombia en donde intentó rechazar el balón de cabeza en el área nuestra, pero finalmente descolocó a Pedro Gallese al no poder evitar la conquista cafetera. Dicho todo esto, el nivel de Erick Noriega se mantiene en progreso y su actividad en Gremio le da un plus importante a la Bicolor.
🚨 AUTOGOL de Erick Noriega 🇵🇪 | Daniel Arcila con un remate de fuera del área manda un balón que el defensor peruano desvía.— Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 7, 2026
Pedro Gallese no pudo hacer nada para el 0-2 a favor de Colombia 🇨🇴. pic.twitter.com/BQZMGlj64y
DATOS CLAVES
- Colombia venció 2-0 a Perú en el Nu Stadium de Miami.
- Erick Noriega declaró que la Selección Peruana está por buen camino.
- Perú registró cuatro partidos sin ganar y solo dos goles anotados.