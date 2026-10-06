¡Vivimos la antesala! Perú vs. Colombia EN VIVO Y GRATIS por Amistoso FIFA: minuto a minuto

Perú y Colombia se vuelven a ver las caras el día de hoy en el marco de un amistoso internacional. En este ocasión, el Nu Stadium ubicado en la ciudad de Miami es el escenario elegido que recibe a dos selecciones sudamericanas que buscan terminar de la mejor manera esta fecha FIFA ya que hasta el momento ninguna pudo ganar en los partidos que disputó durante los últimos días.

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Alineaciones titulares del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia

Perú | Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Piero Magallanes; Jairo Vélez y Ugarriza. DT: Mano Menezes.

Colombia | Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jhon Solís, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Carlos Gómez y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Minuto minuto del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia

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Todos los detalles del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia

Horarios del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia

16:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:45 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:45 | España (miércoles 07/10)

Canales del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia

Perú | América TV, América TV GO, Bicolor+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y ditu

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos y Triller TV+

Estados Unidos | Fanatiz y Triller TV+