¡Vivimos la antesala! Perú vs. Colombia EN VIVO Y GRATIS por Amistoso FIFA: minuto a minuto

Perú y Colombia se vuelven a ver las caras el día de hoy en el marco de un amistoso internacional. En este ocasión, el Nu Stadium ubicado en la ciudad de Miami es el escenario elegido que recibe a dos selecciones sudamericanas que buscan terminar de la mejor manera esta fecha FIFA ya que hasta el momento ninguna pudo ganar en los partidos que disputó durante los últimos días.
Alineaciones titulares del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia
Perú | Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Piero Magallanes; Jairo Vélez y Ugarriza. DT: Mano Menezes.
Colombia | Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Kevin Andrade, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jhon Solís, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Carlos Gómez y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Minuto minuto del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia
Todos los detalles del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia
Horarios del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia
- 16:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:45 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 20:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 01:45 | España (miércoles 07/10)
Canales del amistoso internacional entre Perú vs. Colombia
- Perú | América TV, América TV GO, Bicolor+
- Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y ditu
- España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos y Triller TV+
- Estados Unidos | Fanatiz y Triller TV+