Miguel Araujo fue el más criticado por los hinchas en la derrota ante Colombia: “No le da para más”

Apenas disputó un par de minutos en campo, pero le alcanzó para ser el más criticado de la Selección Peruana en el amistoso ante Colombia. Mira los comentarios.

La Selección Peruana cerró su gira por territorio norteamericano con una nueva derrota. Perdió 2-0 ante Colombia con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila en Miami. Una nueva actuación decepcionante del seleccionado blanquirrojo, que dirige Mano Menezes. Entre las múltiples críticas, el jugador más cuestionado fue, sin dudas, Miguel Araujo.

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Es que el defensor de Sporting Cristal, apenas, estuvo dos minutos en cancha. Ingresó al minuto 63 en lugar de Renzo Garcés y al 65 se fue expulsado por cortar una jugada manifiesta de gol. Le cometió falta a Camilo Durán cuando se iba mano a mano con Pedro Gallese, luego de un error en la salida.

Así, Miguel Araujo cerró una fecha FIFA en bajo nivel, con algunos errores y dejando expuesto que la Selección Peruana debe buscar más variantes en la zaga central. Con la expulsión, fue duramente criticado por todo lo que se vio de él durante esta ventana internacional.

🚨 EXPULSADO Miguel Araujo 🇵🇪 tras estar dos minutos en la cancha | El defensor peruano se equivoca y hace la falta para no ocasionar una de peligro en contra.



Pésimo el defensor de Sporting Cristal en esta fecha FIFA. Araujo OUT por Dios. pic.twitter.com/giEtIxTk9V — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 7, 2026

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Miguel Araujo, el blanco de las críticas en la derrota 2-0 ante Colombia

“Malísimo lo de Miguel Araujo“, “no debe volver a ser convocado“, “que se quede jugando en Cristal“, “ya no sirve para la Selección Peruana“, “demostró que ya no le da para más“, fueron algunos de los tantos comentarios que se vieron en la red social X, donde el futbolista fue tendencia.

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La mayoría de los comentarios apuntaron contra su rendimiento, más allá de la infantil expulsión que sufrió en el partido ante Colombia. Es que su error en salida y el hecho de ver la tarjeta roja dos minutos después de haber ingresado al campo, colmó la paciencia de los hinchas peruanos.

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Además de las críticas al defensor de 31 años, hubo otros cuestionados como André Carrillo, Jhonny Vidales y tantos otros que no han estado a la altura. En líneas generales, hubo un fuerte cuestionamiento hacia toda la Selección Peruana y, especialmente, al entrenador Mano Menezes.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana cierra una gira por suelo norteamericano con resultados negativos. Ahora, debe pensar en la fecha FIFA de noviembre donde se perfilan partidos amistosos en el país. Todavía no hay rivales ni sedes confirmadas, pero es un hecho que buscará jugar en ciudades de altura.

DATOS CLAVE

Perú cayó 2-0 ante Colombia en Miami con goles de Velásquez y Arcila.

en Miami con goles de Velásquez y Arcila. Miguel Araujo fue expulsado apenas dos minutos después de ingresar tras cometer falta.

apenas dos minutos después de ingresar tras cometer falta. La Selección Peruana jugará en noviembre amistosos en condición de local en la altura.