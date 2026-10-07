Las desafiantes palabras de Erick Noriega contra quienes critican el juego de la Selección Peruana

La Selección Peruana está llevándose críticas por el rendimiento mostrado ante Colombia. Quien salió a defender a su forma fue Erick Noriega.

El ambiente alrededor de la Selección Peruana sumó un nuevo capítulo de tensión tras el compromiso frente a Colombia. Ante las fuertes críticas por el rendimiento colectivo, Erick Noriega salió al frente para respaldar la labor del equipo y responder con firmeza a los cuestionamientos.

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El zaguero central no dudó en dar la cara tras el cotejo. Durante su intervención ante los micrófonos de La Bicolor+ Premium, Noriega dejó clara su postura sobre el trabajo que se realiza en las concentraciones del conjunto nacional.

Erick Noriega jugando en categorías menores de la Selección Peruana. (Foto: X).

Un mensaje directo a los críticos de La Bicolor

Erick Noriega cuestionó las opiniones sobre el nivel del plantel y defendió el proceso actual. “Los que en verdad ven fútbol saben muy bien el trabajo que se está haciendo acá, lo que nosotros nos esforzamos, la dedicación que le ponemos dentro del campo es indiscutible”, afirmó con firmeza.

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El futbolista reconoció que la falta de victorias opaca la labor del grupo en la cancha. “Lamentablemente, en estos cuatro amistosos que hemos tenido, los resultados no nos han acompañado. En general no nos están acompañando”, admitió el jugador.

Pequeños detalles y la falta de gol en Perú

El análisis de Noriega apuntó a la efectividad en las áreas rivales como el gran desencadenante de las derrotas. “Lamentablemente, los resultados no nos acompañan por pequeños detalles. Creo que cuando nosotros tenemos la oportunidad tal vez no llegamos a concretar, que estoy seguro que si concretamos una, el resultado sería otra historia”, explicó.

Además, sostuvo que la responsabilidad va más allá de las concentraciones con la Selección Peruana. “No solo son estas dos semanas, sino que cada uno tiene que esforzarse en su club para llegar bien acá”, precisó sobre el nivel individual requerido.

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La molestia por la percepción internacional

La declaración más contundente del defensor llegó al referirse a la imagen que proyecta el equipo hacia el exterior. “Jode que nos vean como una selección pequeña, que todos quieran jugar con nosotros porque somos fáciles”, disparó sin rodeos.

Noriega concluyó empatizando con la frustración del hincha peruano, asegurando que dentro del vestuario existe la misma amargura pero también la convicción de mejorar. “Obviamente, la gente mira el resultado, a nosotros también nos jode perder, entendemos a los hinchas. Cuando vemos las pequeñas cosas que hacemos en los partidos, vemos que mejoramos”, cerró.

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