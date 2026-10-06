Mano Menezes reveló si seguirá como DT de Perú: “Tengo bastante fuerza”

En conferencia de prensa, Mano Menezes fue consultado sobre su futuro en la Selección Peruana luego de la derrota 2-0 ante Colombia en Miami.

Mano Menezes habló en conferencia de prensa luego de la derrota 2-0 de la Selección Peruana ante Colombia en el amistoso disputado en Miami. En su charla con el periodismo no solo analizó la derrota, sino que también habló de ciertas decisiones que se deben tomar en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y su futuro.

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Perú no sumó victorias en sus cuatro partidos amistosos disputados en esta ventana internacional. Apenas rescató un empate ante México en su mejor partido, pero luego cayó sin atenuantes ante Estados Unidos, Canadá y Colombia. Por eso, dejó en claro que ‘La Bicolor’ necesita victorias.

“El balance general nos da algunas cosas importantes, hay definiciones importantes de cara al futuro, hay cosas que vamos definiendo. Eso es lo que buscábamos en este instante. Era una gira con una dificultad bastante grande. Pudimos aprovechar para jugar con adversarios menores, para poder ganar. Ahora tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias, es algo que necesita el grupo”, afirmó.

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Al margen de esto, Menezes fue consultado sobre su futuro inmediato ante los malos resultados que ha tenido el combinado nacional blanquirrojo. “Tengo bastante fuerza. Cuando fui convocado para comandar el trabajo, sabía exactamente a lo que me iba a enfrentar. Entonces, de mí pueden esperar toda la fuerza del mundo para hacer lo que se tiene que hacer“, dijo.

🗣️ Declaraciones de Mano Menezes



"Tengo mucha fuerza, yo sabía lo que iba a enfrentar, el entrenador tiene que escoger un camino y trabajar duramente en una idea clara"



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“El entrenador tiene que elegir un camino y trabajar duramente en la construcción de ese camino. Podemos hacer evaluaciones durante el camino, podemos hacer pequeñas modificaciones, pero tenemos que tener una idea clara de aquello que queremos hacer. La idea está clara, todos ahí lo saben. Algunas cosas no las hacemos públicas porque no podemos hablar públicamente, pero internamente todos saben lo que se necesita hacer”, aseveró.

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¿La Selección Peruana tiene recambio?

Si bien Mano Menezes ha destacado algunos jugadores durante esta fecha FIFA como Piero Magallanes, Oslimg Mora o Marco Huamán, el hincha peruano cuestiona que no hay recambio en ‘La Bicolor’. En este sentido, el brasileño reconoce que la responsabilidad para ello “siempre es del comandante principal”.

“Los medios de comunicación, los comentaristas y los críticos se reúnen, discuten que no hay jugadores, discuten que son pocos, discuten que el fútbol peruano tiene que mejorar, pero cuando se pierde le preguntan al entrenador qué tiene que hacerse“, empezó analizando.

🗣️ Declaraciones de Mano Menezes



"Se discuten que no hay jugadores, no hay tiempo para modificar el fútbol peruano, nosotros vamos hacer nuestra parte



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“Muchos de ustedes saben exactamente lo que se tiene que hacer, pero no quieren hablar. Porque no es simpático hablar. Porque en el fútbol nosotros tenemos que hablar siempre de algún culpable o de un héroe. Pero con culpables y héroes no vamos a resolver el problema del fútbol peruano“, cuestionó.

“Pero no hay tiempo para modificar el fútbol peruano de un modo general, y es de eso de lo que hablamos ahí otras veces. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y esa parte la vamos a hacer. Pueden tener la certeza de que lo vamos a hacer“, cerró.

DATOS CLAVE

Mano Menezes declaró tras la derrota 2-0 de Perú ante Colombia en Miami.

declaró tras la derrota 2-0 de Perú ante Colombia en Miami. Cero victorias obtuvo Perú en cuatro amistosos: un empate y tres derrotas.

obtuvo Perú en cuatro amistosos: un empate y tres derrotas. Magallanes, Mora y Huamán fueron los jugadores destacados durante esta fecha FIFA.