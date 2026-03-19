“Mi sueño es disputar un Mundial con Perú y también jugar en el Barcelona”

El futbolista Matías Zegarra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que el jugador de FBC Melgar no solo destaca en la Liga 1, sino que también ha recibido su primera convocatoria de la Selección Peruana.

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Bajo ese contexto, el joven talento abrió su corazón y habló sobre sus grandes aspiraciones en el fútbol. Durante una entrevista en el programa ‘Fútbol Satélite’, Zegarra no pudo ocultar su entusiasmo por el presente que vive, marcado por lo que fue su participación en la Copa Sudamericana y su reciente convocatoria al combinado nacional.

Sueños claros: Mundial y Europa

Más allá de su presente, Zegarra tiene muy claro hacia dónde quiere llegar. El joven futbolista no dudó en confesar cuáles son sus grandes objetivos en su carrera:

“Mi sueño es jugar un Mundial con Perú, ese siempre ha sido mi sueño. También jugar en el Barcelona”, declaró.

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Matías Zegarra en @futbol_satelite tras su primera convocatoria a la Selección Peruana 🇵🇪: “Mi sueño es jugar un mundial con Perú, ese siempre ha sido mi sueño. También jugar en el Barcelona” pic.twitter.com/ytDpPwz6sY — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) March 19, 2026

Con metas ambiciosas y el respaldo de su buen rendimiento, el jugador de 19 años se perfila como uno de los nombres a seguir en el fútbol peruano, ilusionando a los hinchas con su proyección tanto a nivel de selección como en el extranjero.

Así juega Matías Zegarra

Matías Zegarra ha desempeñado distintos roles en sus dos temporadas entre la reserva y el primer equipo de Melgar. Con 19 años, el jugador ha sido utilizado como lateral, extremo e interior por la banda izquierda.

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Sin embargo, la posición en la que más minutos oficiales ha sumado Zegarra es como lateral por izquierda, rol en el que combina tareas defensivas para frenar los avances rivales con proyección ofensiva para generar centros y habilitar a sus compañeros en ataque.

DATOS CLAVES

Matías Zegarra, jugador de FBC Melgar, recibió su primera convocatoria a la Selección Peruana.

El futbolista de 19 años ha desempeñado roles de lateral, extremo e interior izquierdo.

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