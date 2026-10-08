¿Decisión de la FPF? Este será el futuro de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana

Tras una fecha FIFA muy complicada en resultados y sobre todo en juego, muchos se preguntan por la continuidad de Mano Menezes. El día de hoy se pudo conocer qué será de su futuro como entrenador de Perú.

Los amistosos internacionales disputados en la fecha FIFA mostraron un enorme bajón en el nivel competitivo de la Selección Peruana. Estando varios escalones por debajo de los rivales que se enfrentaron en esta gira norteamericana y con muchas dudas sobre la dirección de Mano Menezes, recientemente se pudo conocer cuál sería la postura dentro de la Federación Peruana de Fútbol.

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Fuente: Getty Images.

Si bien desde las oficinas de Videna no han salido a aclarar nada y se entiende que el silencio es sinónimo de mantenerse firmes en el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes, el día de hoy se pudieron conocer algunas revelaciones respecto a su permanencia en el cargo. Fueron los periodistas Ana Lucía Rodríguez y Gustavo Peralta quienes revelaron cómo va esta situación.

“No es solo sensación, es una información. Mano Menezes no se va a ir. Hay una confianza plena en lo que pueda hacer y confío en que las cosas mejoren. Lo hemos visto trabajar en el día a día. No es un defensa porque tiene que hacer las cosas bien, sino los resultados juzgarán. Los resultados por ahora son muy malos y tendría que irse, pero el análisis no se hará con esta fecha, sino será más adelante. Igual, no hay que esperar tanto“; contaron en ‘Hablemos de MAX‘.

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🎙️@analuciarf: "Mano no se va a IR. Hay confianza plena en él. Yo confío en que las cosas mejoren. Tampoco hay que esperar tanto, pero ya se debe ver un equipo base"



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Los números de Mano Menezes como entrenador de la Selección Peruana

La presencia de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana no viene siendo la más esperada ni tampoco la más satisfactoria. A pesar de que todavía no empezaron las competencias oficiales y los partidos han sido sin la disputa de los puntos, los amistosos internacionales han evidenciando un terrible nivel de los nuestros que a esta altura del proceso genera enormes incertidumbres.

Dicho esto, los números del estratega brasileño al frente del equipo de todos están en rojo hasta el momento. En total hablamos de 8 partidos, en donde se logró 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas. Además, se anotaron 7 goles y se recibieron 17 dejando un saldo de efectividad del 20.8%. A raíz de ello es que algunos creen en la posibilidad de que se pueda cambiar la dirección técnica.

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A pesar del mal momento y de las estadísticas que van acorde al rendimiento de Perú durante todo este año 2026, el cual ha ido decreciendo con el pasar de los encuentros jugados, todo parece indicar que desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol tienen pensado en seguir apostando por el trabajo de un Mano Menezes que de cara al futuro cercano será más observado que nunca.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Mano Menezes continuará en el cargo según información revelada en el programa ‘ Hablemos de MAX ‘.

continuará en el cargo según información revelada en el programa ‘ ‘. 8 partidos dirigidos acumula el estratega, sumando 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas.

acumula el estratega, sumando 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas. 20.8% de efectividad registra la selección con 7 goles anotados y 17 recibidos.