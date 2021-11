La Selección Peruana jugará este 11 y 16 de noviembre, por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, dos partidos muy importantes para seguir en carrera con vistas para poder clasificar al Mundial o llegar al repechaje, que por el momento es la meta. Antonio García Pye declaró sobre el cuidado del equipo y que los jugadores tengan continuidad en los clubes que vienen jugando.

+ La razón por la que la Universidad San Martín no jugaría la Liga 2

+ Catriel Ceballos, el argentino Sub 20 de padre peruano que fue convocado por Whatsapp

+ FIFA hizo oficial 2 multas para Perú en las Eliminatorias a Qatar 2022

“No analizamos la posibilidad de tener amistosos con la Selección Peruana, no solo por la cantidad de jugadores que militan fuera, sino también por el torneo local. Hoy se empezó el trabajo con los jugadores locales. Se han convocado a 28 futbolistas tomando las previsiones del caso, no está contemplado llamar a alguien más”, agregó Antonio García Pye a RPP.

Sobre el cambio de horario para el partido entre Venezuela con Perú, el gerente de la Selección Peruana dijo no estar al tanto del tema por el momento y esto podría mover la fecha de inicio y término antes de lo ya pactado entre ambas delegaciones, quienes ya habían cuadrado toda la logística para este compromiso Eliminatorio.

“No conocemos los detalles del cambio horario del partido ante Venezuela. Ya estamos en comunicación con la empresa del chárter para esta modificación y adelantaremos una hora el vuelo de regreso. El viaje está previsto para ir el 14 de noviembre hacia Venezuela y volver cuando acabe el partido”, dijo Antonio García Pye.

"No tenemos información sobre un aumento de aforo o la decisión final del Minsa. Además, ahora se tiene que evaluar lo dispuesto por FIFA tras la sanción. No tenemos información al respecto”, cerró Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Selección Peruana.