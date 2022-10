La Selección Peruana arrancó una nueva era al mando de Juan Reynoso, quien debutó con derrota al mando del equipo nacional ante México (0-1) y una victoria por goleada sobre El Salvador (4-1) en amistosos de preparación que se disputaron en Estados Unidos. No obstante, la 'Bicolor' ya tendría todo confirmado para afrontar dos nuevos amistosos en el mes de noviembre, de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Según la información del periodista Jampool Cuadros de América TV, Perú enfrentará a Paraguay en Lima el 16 de noviembre, y el 19 del mismo mes, visitará a Bolivia en Santa Cruz. Además, reveló que para esta convocatoria si se podría contar con jugadores del extranjero.

"Confirmado. La Selección Peruana jugará dos amistosos más en noviembre. El 16 ante Paraguay en Lima y el 19 frente a Bolivia en Santa Cruz. La convocatoria sería con jugadores del extranjero", fue el mensaje publicado por el comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

Por otro lado, el periodista Gustavo Peralta, también reveló detalles importantes para los amistosos del próximo mes. "Está avanzado pero no cerrado todavía el amistoso entre Bolivia vs. Perú en Santa Cruz el 19 de noviembre. Atención que no es fecha FIFA, no hay obligación de los clubes en ceder a los jugadores convocados, pero FIFA de manera excepcional está activando el seguro a los clubes que decidan dar jugadores a la selección. Ante esto, FPF espera que los de la MLS, que ya terminan campeonato, puedan estar en este amistoso. Además, que hayan permisos y en este tiempo largo entrenen en Videna".

¿Cuándo se disputarán las Eliminatorias para el Mundial 2026?

La ilusión de la Selección Peruana, por volver a la Copa del Mundo, se renovará poco después de conocer quien será el próximo campeón mundial en Qatar 2022. Conmebol confirmó que las Eliminatorias Sudamericanas, para llegar al Mundial de México-Estados Unidos y Canadá 2026, comenzarán en el mes de marzo de 2023 en el mismo formato de todos contra todos, y con partidos de ida y vuelta.