La Selección Peruana le ganó a Bolivia por 3-0 en una contundente goleada, Christian Cueva realizó el segundo tanto para la ‘bicolor’ y al festejar hizo un gesto el cual decía a sus detractores no criticarlo y cerrar la boca, tras esto el volante se ganó la tarjeta amarilla, pues el árbitro interpretó que lo hacía para el banquillo boliviano. El panelista de ESPN, Percy Olivares, habló al respecto de lo ocurrido.

“Voy a coincidir con el resto de mis compañeros, porque es futbolero tener ese tipo de reacciones. Pero también le doy la razón Jorge Espejo, en el sentido que eso no se debe hacer. No es saludable para un grupo que está buscando... Imagínate que por ese gesto le sacan una segunda amarilla, de repente. Ese tipo de cosas no es saludable para nuestros objetivos”.

El exfutbolista de Sporting Cristal continuó hablando del tema: “Se entiende, porque muchas veces te gana la emoción. Me pasó a mí, pero no de esa manera. En Santiago de Chile, me pasó, pero cuando terminó el partido. Porque yo lo hice, no es que sea lo correcto. El mensaje no tiene que ser: Qué bien que lo hizo”, agregó el ‘Zancudo’.

Finalmente, tras finalizar el partido Pedro Gallese declaró algo con lo que estuvo de acuerdo Percy Olivares: “Destaquemos lo que es correcto, como dice Gallese el gesto de su compañero es válido, pero no es algo que se tenga que imitar”, concluyó el panelista de ESPN con el tema de Christian Cueva y el gesto que le costó una tarjeta amarilla.