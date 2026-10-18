Roberto Mosquera lo potenció y Luis Iberico explica su gran momento en Sporitng Cristal

El más reciente triunfo de Sporting Cristal frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo trajo consigo la confirmación de que los celestes atraviesan su mejor momento en lo que va de la temporada 2026. Además, con ello queda en evidencia que Luis Iberico la está rompiendo en gran medida ahora que anotó un doblete y que nadie lo mueve del equipo titular.

Publicidad

¡𝗖𝗼𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗜𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮𝗹! 🩵⚽



📸 Cámara Exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/NUJeKVt86q — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 18, 2026

Así es. El atacante nacional se viene reencontrando con sus mejores versiones y lleva tres goles claves en los últimos dos partidos de Sporting Cristal en este Torneo Clausura 2026. Uno de los grandes artífices de que pueda estar rindiendo de acuerdo a las expectativas es sin duda alguna Roberto Mosquera, quien lo recuperó y convenció de jugar en una posición distinta a la que estaba habituado.

Ahora Luis Iberico parte como un segunda delantero detrás del ‘9’ y cuando el equipo está en ataque hace lo propio, mientras que en el retroceso defensivo se convierte en un volante más para apoyar en la marca y así tener más espacio de recorrido para la recuperación. El mismo delantero declaró post triunfo ante Comerciantes Unidos y aseguró que vive su mejor temporada en el Rímac.

Publicidad

𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗰𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗜𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗹𝗹𝗮𝗿 𝘀𝘂 𝗱𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮𝗹. 🩵⚽⚽



📸 Cámara Exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/smruoVMflt — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 18, 2026

Las declaraciones de Luis Iberico tras el triunfo de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

Siendo elegido el mejor jugador del partido disputado entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo, la palabra de Luis Iberico era la más esperada para conocer sus impresiones del gran momento que vive en la actualidad. El protagonista se mostró tranquilo con lo hecho y evidenció que sus rendimientos se deben al buen trabajo que está realizando.

“Sabemos que tenemos que ir partido a partido. De no ser así, se nos complica. Hoy vino un equipo muy bueno a darnos batalla, pero supimos sacarlo adelante. De hecho, sí es mi mejor temporada en Sporting Cristal. Desde que llegué tuve una lesión, pero ahora me pude asentar en el equipo y con mucho trabajo se está pudiendo dar”; declaró Luis Iberico en charla con L1 MAX luego del encuentro.

Publicidad

𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗜𝗕É𝗥𝗜𝗖𝗢 – 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟 :"𝗖𝗢𝗡 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗦𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔"

🏟️𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟 𝟰-𝟮 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦�🇵🇪

📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗜𝗚𝗔𝟭𝗠𝗔𝗫📺 pic.twitter.com/4t45hLe2pa — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) October 18, 2026

DATOS CLAVES