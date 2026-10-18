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Roberto Mosquera lo potenció y Luis Iberico explica su gran momento en Sporitng Cristal

Luis Iberico marcó un doblete hoy ante Comerciantes Unidos y habló post partido para explicar sus buenos rendimientos. Conoce exactamente qué dijo el delantero rimense.

Luis Iberico, delantero de Sporting Cristal.
© Liga1 Te Apuesto.Luis Iberico, delantero de Sporting Cristal.

El más reciente triunfo de Sporting Cristal frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo trajo consigo la confirmación de que los celestes atraviesan su mejor momento en lo que va de la temporada 2026. Además, con ello queda en evidencia que Luis Iberico la está rompiendo en gran medida ahora que anotó un doblete y que nadie lo mueve del equipo titular.

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Así es. El atacante nacional se viene reencontrando con sus mejores versiones y lleva tres goles claves en los últimos dos partidos de Sporting Cristal en este Torneo Clausura 2026. Uno de los grandes artífices de que pueda estar rindiendo de acuerdo a las expectativas es sin duda alguna Roberto Mosquera, quien lo recuperó y convenció de jugar en una posición distinta a la que estaba habituado.

Ahora Luis Iberico parte como un segunda delantero detrás del ‘9’ y cuando el equipo está en ataque hace lo propio, mientras que en el retroceso defensivo se convierte en un volante más para apoyar en la marca y así tener más espacio de recorrido para la recuperación. El mismo delantero declaró post triunfo ante Comerciantes Unidos y aseguró que vive su mejor temporada en el Rímac.

Las declaraciones de Luis Iberico tras el triunfo de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

Siendo elegido el mejor jugador del partido disputado entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo, la palabra de Luis Iberico era la más esperada para conocer sus impresiones del gran momento que vive en la actualidad. El protagonista se mostró tranquilo con lo hecho y evidenció que sus rendimientos se deben al buen trabajo que está realizando.

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Sabemos que tenemos que ir partido a partido. De no ser así, se nos complica. Hoy vino un equipo muy bueno a darnos batalla, pero supimos sacarlo adelante. De hecho, sí es mi mejor temporada en Sporting Cristal. Desde que llegué tuve una lesión, pero ahora me pude asentar en el equipo y con mucho trabajo se está pudiendo dar”; declaró Luis Iberico en charla con L1 MAX luego del encuentro.

DATOS CLAVES

  • Luis Iberico anotó un doblete en la victoria de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos.
  • Luis Iberico suma tres goles en los últimos dos partidos del Torneo Clausura 2026.
  • El técnico Roberto Mosquera reubicó a Luis Iberico como segundo delantero en Sporting Cristal.
Renato Pérez
Renato Pérez
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