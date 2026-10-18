Pese a vencer a Comerciantes Unidos, el jugador que el hincha de Sporting Cristal cuestiona: “Son muchos errores”

Sporting Cristal es el nuevo puntero del Torneo Clausura 2026 tras ganar 4-2 en el Estadio Alberto Gallardo. La exigencia del hincha se evidencia y critican el nivel de un protagonista en específico.

Sporting Cristal logró un gran triunfo esta mañana frente a Comerciantes Unidos. El Estadio Alberto Gallardo fue testigo de un 4-2 que sigue teniendo muy ilusionados a todos los hinchas cerveceros por el nivel colectivo del equipo que ahora son líderes del Torneo Clausura 2026. Pese a dicha situación, hay un nombre en específico que sigue generando diversos cuestionamientos.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

A través de distintos comentarios en redes sociales, se ha podido conocer que los aficionados de Sporting Cristal se la vienen agarrando con Martín Távara, quien el día de hoy ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Agustín Álvarez Wallace. Si bien su pegada desde larga distancia y su calidad del balón no están en discusión, concedió un penal para el rival tras una mano en área propia.

“Mosquera tiene que darle un café cargado doble sin azúcar a Távara. Ya son muchos errores y no hablo del penal. Tiene la cabeza en otro lado”, “Távara es un cardíaco. Buena pegada, pero inestable emocionalmente” e “Incomprensible error de Távara propicia el descuento del rival y se complica el final del partido”; fueron las reacciones más resonantes del hincha rimense en contra del volante.

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Fuente: ‘X’.

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Así fue el trámite del partido entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal recibió a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo y empezó ganando con gol de Luis Iberico. Si bien los celestes estaban encima de los cutervinos y parecía que llegaba una nueva diferencia, apareció Josuee Herrera para decretar el empate tras una muy buena acción colectiva con Rodrigo Vilca.

El trámite se puso bastante luchado y la figura de Luis Iberico volvió a ser clave para el 2-1 de Sporting Cristal. Luego, Hernán Barcos anotó el 3-1 aprovechando un gran centro de Martín Távara y vía penal fue Matías Sen quien le puso suspenso al encuentro a muy poco del pitazo final. La cereza del pastel llegó gracias al ‘Pirata‘ al marcar el 4-2 definitivo tras un gran cabezazo en área de un Comerciantes Unidos que mostró nivel, pero que no supo mantenerlo.

¡𝗛𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀 𝘅𝟮! 🏴‍☠️🔥



El 'Pirata' no perdona y selló su doblete sobre el final para asegurar la victoria de Sporting Cristal en casa. 🩵⚽⚽



📸 Cámara Exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/5GkV1PpiEP — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) October 18, 2026

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