Luego de la victoria de Sporting Cristal por 3-2 ante Ayacucho FC, el técnico 'rimense', Roberto Mosquera, reconoció que su equipo fue ingenuo al no liquidar el partido cuando iban ganando por tres goles a favor, y además habló de los errores arbitrales que en cierta manera perjudicaron a los 'celestes' en la Conmebol Libertadores.

"En el 3-0 yo no estaba feliz. Le hicimos tres goles porque somos un equipo con superioridad individual importante, pero colectivamente el 3-0 no me satisfizo. Ellos tienen torneo internacional y pusieron algunos jugadores titulares en el segundo tiempo, y nosotros no tenemos que pasar por ingenuos de buscar el cuarto gol, ya que la responsabilidad era de ellos. Era tener la pelota y esperar para liquidar el partido.", comentó el DT del cuadro 'bajopontino'.

"Nos han birlado cinco punto en la Copa Libertadores. Es la primera vez que yo hablo de un arbitraje, y si tengo que cargar con la culpa, yo soy el responsable, pero tengo que decirlo porque no creo que haya un complot contra Cristal, pero no se pueden equivocar tanto. Y nos equivocamos porque no hay VAR", agregó Mosquera sobre algunos errores arbitrales en el torneo internacional.

Sporting Cristal escaló a la segunda casilla de la tabla de posiciones, al sumar 25 puntos con esta victoria. Su próximo partido de los rimenses será el choque contra Talleres de Córdoba el martes 17 de mayo desde las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Luego, deberá prepararse para medirse contra Universitario en el Monumental, el próximo sábado 21.