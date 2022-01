Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, desmintió este martes la información que el periodista Silvio Valencia había dado el día de ayer, donde indicaba que Gregorio Pérez iba a dejar el club crema. Como se recuerda la semana pasada el técnico uruguayo fue internado de emergencia, debido a problema en el corazón y fue trasladado a una Clínica, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por el bienestar de su salud.

“¿Quién habló eso? Silvio Valencia. No es un periodista con credibilidad. En ningún momento se ha hablado del tema de Gregorio Pérez. No puedo hablar de lo que especula una persona que no tiene credibilidad”, dijo el administrador del conjunto crema.

Cabe resaltar que Silvio Valencia, aseguró este lunes en Exitosa Deportes que el área médica de Universitario de Deportes decidió que Gregorio Pérez no continúe en el cuadro crema. De acuerdo a su información el uruguayo no podría estar en condiciones de salud para dirigir al plantel merengue y sobre todo no soportaría el trajín de los constantes viajes en la Liga 1 por los problemas de su corazón.

“La familia de Gregorio Pérez le ha dicho que apenas se recupere retornen a Uruguay. La esposa no quiere exponer más al uruguayo”, fueron las palabras de Silvio Valencia en el programa de Exitosa Deportes emitido el día de ayer (lunes).

Universitario de Deportes debutará como local en la Liga 1 el próximo 03 de febrero ante la Universidad César Vallejo. Además del objetivo del club crema de llegar a la final del fútbol peruano, otro de los objetivos de la ‘U’ para esta temporada 2022 es hacer el mejor papel posible en la Conmebol Libertadores, donde en la Fase 2 espera al ganador de la llave entre Barcelona SC (Ecuador) y Montevideo City Torque (Uruguay).