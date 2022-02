La polémica de la semana es esta sin duda alguna, y durará un tiempo más por el potente comentario popular. El campeonato de la temporada 1934, de un tiempo para acá está siendo cuestionado, porque algunos especialistas certifican a Alianza Lima como monarca de ese año.

Pero la 'Federación Peruana de Fútbol' contabiliza a Universitario de Deportes como el campeón de ese momento. Aunque los hinchas de ambos equipos están enfrentados en redes sociales, defendiendo a sus cuadros con argumentos bien rebuscados. Generando fuertes debates.

Ante todo este ruido mediático, el comentario del también gerente deportivo 'crema', Jean Ferrari fue bastante claro. Cuando fue entrevistado por 'La República' en las tribunas del estadio donde ejerció como local y ganó Carlos Stein. Las palabras no fueron muchas, pero sí, tajantes.

"No hay nada que discutir. El campeonato del 34 es de la "U" y punto, no hay nada que discutir". Así mismo, tiempo después de este mensaje por la tarde del último sábado. En su cuenta de Twitter analizó el partido ante 'los lambayecanos'. Pasando la página y no dramatizando con el resultado adverso.

"Ya pasando el sabor amargo de la derrota y pensando en copa, ganar dos seguidos no te hacen el mejor y perder hoy no te hace el peor. A seguir mejorando. Mañana al Lolo a ver copa crema (menores). ¡Y dale ‘U’!". Bajó un poco las revoluciones, pero lo más llamativo fue, su palabra sobre 'el compadre'.