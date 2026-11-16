Sport Huancayo realiza una medida arriesgada antes del partido por Liga 1 contra Universitario

Universitario visitará este fin de semana a Sport Huancayo, en la última fecha de la Liga 1. El dueño de casa, tomó hoy esta medida poderosa.

A pocos días de disputarse la última fecha del campeonato peruano, Sport Huancayo tomó la drástica decisión de suspender temporalmente la venta de boletos para el duelo ante Universitario de Deportes. Esta medida de emergencia busca frenar una escalada de violencia registrada en los exteriores de los locales habilitados.

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El encuentro, correspondiente a la jornada final del Torneo Clausura de la Liga 1, está programado para este domingo 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Estadio IPD Huancayo. Sin embargo, la organización del espectáculo deportivo atraviesa un momento crítico por la falta de garantías.

Ataque con pirotécnicos y temor en los puntos de venta

La crisis estalló luego de que cerca de un centenar de aficionados cremas acudieran a adquirir sus localidades en Huancayo. Según denunció el medio partidario Tiempo Crema 1924, presuntos barristas de Alianza Lima emboscaron a los hinchas visitantes mientras hacían fila.

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Los agresores lanzaron artefactos pirotécnicos y profirieron graves amenazas contra las familias y aficionados que esperaban su turno. El pánico fue tal que los comerciantes de un local de venta de telas, designado como punto oficial, decidieron cerrar y suspender la atención por miedo a sufrir atentados.

El comunicado oficial de Sport Huancayo

Ante el evidente desborde de inseguridad y la ausencia de resguardo policial preventivo, la dirigencia huancaína emitió un pronunciamiento urgente. El club confirmó la postergación indefinida del expendio de entradas hasta nuevo aviso para evitar nuevas confrontaciones en la vía pública.

La institución señaló que las nuevas fechas y modalidades de venta serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales. No obstante, esta postergación representa un riesgo logístico importante, considerando la alta demanda que genera la visita del cuadro merengue en el cierre del torneo.

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Sport Huancayo notifica la situación mediante comunicado oficial. (Foto: X).

¿Cuándo y dónde se jugará el Sport Huancayo vs. Universitario?

A pesar de los inconvenientes con el boletaje, la programación oficial de la Liga 1 se mantiene firme para el cierre simultáneo de la temporada.

Detalle Información oficial Partido Sport Huancayo vs. Universitario Fecha Domingo 22 de noviembre de 2026 Hora 3:00 p. m. (hora peruana) Estadio Estadio IPD Huancayo Transmisión L1 MAX y L1 Play

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