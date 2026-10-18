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Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Crystal Palace por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Albion vs. Crystal Palace, Premier League
Albion vs. Crystal Palace, Premier League

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace rato, mientras Crystal Palace necesita cortar una racha irregular antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad.

El local pelea los puestos de arriba y no quiere soltar el ritmo que lleva en el arranque de la Premier League. Para Palace, en cambio, el duelo es una oportunidad de frenar el goteo de puntos y meterse de nuevo en la pelea de la zona media.

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La actualidad de ambos equipos

El Brighton es tercero con 13 puntos en seis fechas y viene de una goleada 4-0 como local ante el Kauno Žalgiris que le dejó el envión anímico a tope. Antes de eso había sumado un triunfo como visitante frente a Sunderland y otro contundente 3-0 sobre Arsenal, así que llega a este domingo con tres partidos ganados al hilo y la moral por las nubes.

Crystal Palace, en cambio, está 13° con 7 puntos y su presente es más irregular. Cayó 2-3 ante Lyon en su última salida, aunque en el medio logró un 3-1 de local contra Forest que mostró que el equipo todavía tiene variantes. El problema es que entre esos resultados también sufrió una derrota 0-2 como local frente a Bristol C, algo que explica por qué necesita un resultado positivo para no quedar más relegado en la tabla.

El historial entre Brighton y Crystal Palace

El historial entre ambos es tan parejo que asusta: de 33 enfrentamientos, Crystal Palace ganó 11, Brighton 10 y hubo 12 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los de Londres (42 contra 41). En los últimos cruces manda el equilibrio total: tres empates y un triunfo para cada lado en los últimos cinco, con la última vez que se vieron las caras terminando 1-0 para Crystal Palace.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Brighton vs. Crystal Palace0-1Premier League
09/11/2025Crystal Palace vs. Brighton0-0Premier League
05/04/2025Crystal Palace vs. Brighton2-1Premier League
15/12/2024Brighton vs. Crystal Palace1-3Premier League
03/02/2024Brighton vs. Crystal Palace4-1Premier League
21/12/2023Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League
15/03/2023Brighton vs. Crystal Palace1-0Premier League
11/02/2023Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League
14/01/2022Brighton vs. Crystal Palace1-1Premier League
27/09/2021Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Bournemouth vs. SunderlandDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Nottingham Forest vs. ArsenalDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Brighton suma 13 puntos tras vencer a Kauno Žalgiris, Sunderland y Arsenal.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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