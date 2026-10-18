Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Crystal Palace por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace rato, mientras Crystal Palace necesita cortar una racha irregular antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad.
El local pelea los puestos de arriba y no quiere soltar el ritmo que lleva en el arranque de la Premier League. Para Palace, en cambio, el duelo es una oportunidad de frenar el goteo de puntos y meterse de nuevo en la pelea de la zona media.
La actualidad de ambos equipos
El Brighton es tercero con 13 puntos en seis fechas y viene de una goleada 4-0 como local ante el Kauno Žalgiris que le dejó el envión anímico a tope. Antes de eso había sumado un triunfo como visitante frente a Sunderland y otro contundente 3-0 sobre Arsenal, así que llega a este domingo con tres partidos ganados al hilo y la moral por las nubes.
Crystal Palace, en cambio, está 13° con 7 puntos y su presente es más irregular. Cayó 2-3 ante Lyon en su última salida, aunque en el medio logró un 3-1 de local contra Forest que mostró que el equipo todavía tiene variantes. El problema es que entre esos resultados también sufrió una derrota 0-2 como local frente a Bristol C, algo que explica por qué necesita un resultado positivo para no quedar más relegado en la tabla.
El historial entre Brighton y Crystal Palace
El historial entre ambos es tan parejo que asusta: de 33 enfrentamientos, Crystal Palace ganó 11, Brighton 10 y hubo 12 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los de Londres (42 contra 41). En los últimos cruces manda el equilibrio total: tres empates y un triunfo para cada lado en los últimos cinco, con la última vez que se vieron las caras terminando 1-0 para Crystal Palace.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Brighton vs. Crystal Palace
|0-1
|Premier League
|09/11/2025
|Crystal Palace vs. Brighton
|0-0
|Premier League
|05/04/2025
|Crystal Palace vs. Brighton
|2-1
|Premier League
|15/12/2024
|Brighton vs. Crystal Palace
|1-3
|Premier League
|03/02/2024
|Brighton vs. Crystal Palace
|4-1
|Premier League
|21/12/2023
|Crystal Palace vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|15/03/2023
|Brighton vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
|11/02/2023
|Crystal Palace vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|14/01/2022
|Brighton vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|27/09/2021
|Crystal Palace vs. Brighton
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Brighton suma 13 puntos tras vencer a Kauno Žalgiris, Sunderland y Arsenal.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.