Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Crystal Palace por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace rato, mientras Crystal Palace necesita cortar una racha irregular antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad.

El local pelea los puestos de arriba y no quiere soltar el ritmo que lleva en el arranque de la Premier League. Para Palace, en cambio, el duelo es una oportunidad de frenar el goteo de puntos y meterse de nuevo en la pelea de la zona media.

La actualidad de ambos equipos

El Brighton es tercero con 13 puntos en seis fechas y viene de una goleada 4-0 como local ante el Kauno Žalgiris que le dejó el envión anímico a tope. Antes de eso había sumado un triunfo como visitante frente a Sunderland y otro contundente 3-0 sobre Arsenal, así que llega a este domingo con tres partidos ganados al hilo y la moral por las nubes.

Crystal Palace, en cambio, está 13° con 7 puntos y su presente es más irregular. Cayó 2-3 ante Lyon en su última salida, aunque en el medio logró un 3-1 de local contra Forest que mostró que el equipo todavía tiene variantes. El problema es que entre esos resultados también sufrió una derrota 0-2 como local frente a Bristol C, algo que explica por qué necesita un resultado positivo para no quedar más relegado en la tabla.

El historial entre Brighton y Crystal Palace

El historial entre ambos es tan parejo que asusta: de 33 enfrentamientos, Crystal Palace ganó 11, Brighton 10 y hubo 12 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los de Londres (42 contra 41). En los últimos cruces manda el equilibrio total: tres empates y un triunfo para cada lado en los últimos cinco, con la última vez que se vieron las caras terminando 1-0 para Crystal Palace.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/02/2026 Brighton vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 09/11/2025 Crystal Palace vs. Brighton 0-0 Premier League 05/04/2025 Crystal Palace vs. Brighton 2-1 Premier League 15/12/2024 Brighton vs. Crystal Palace 1-3 Premier League 03/02/2024 Brighton vs. Crystal Palace 4-1 Premier League 21/12/2023 Crystal Palace vs. Brighton 1-1 Premier League 15/03/2023 Brighton vs. Crystal Palace 1-0 Premier League 11/02/2023 Crystal Palace vs. Brighton 1-1 Premier League 14/01/2022 Brighton vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 27/09/2021 Crystal Palace vs. Brighton 1-1 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis