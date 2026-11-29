Crystal Palace y Hull se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Hull este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 2-3 ante Coventry y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Hull viene de ganarle 2-0 a Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Hull

Crystal Palace (4-3-2-1): Dean Henderson, Anan Khalaili, Axel Disasi, Chris Richards, Tyrick Mitchell, Dwight McNeil, Adam Wharton, Daichi Kamada, Quinten Timber, Evann Guessand, Jorgen Strand Larsen. DT: Thomas Frank.

Hull (4-2-3-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, Nobel Mendy, Elliot Stroud, Regan Slater, Matt Crooks, Lucas Gourna-Douath, Mohamed Belloumi, Oli McBurnie, Sorba Thomas. DT: Sergej Jakirović.

Bajas y ausentes de Crystal Palace y Hull

Crystal Palace:

Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

Yéremi Pino (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Jean-Philippe Mateta (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Hull:

Joe Gelhardt (lesión muscular; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Tim Iroegbunam (lesión isquiotibial; vuelve a fines de febrero de 2027)

Hidemasa Morita (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)

Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Crystal Palace y Hull: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España

08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España Estadio: Selhurst Park

Selhurst Park Historial: 18 cruces — Crystal Palace ganó 7, Hull ganó 3 y empataron 8

18 cruces — Crystal Palace ganó 7, Hull ganó 3 y empataron 8 Último antecedente: 14/05/2017: Crystal Palace 4-0 Hull

14/05/2017: Crystal Palace 4-0 Hull Próximo partido de Crystal Palace: vs. Chelsea, miércoles 2 de diciembre

vs. Chelsea, miércoles 2 de diciembre Próximo partido de Hull: vs. Nottingham Forest, miércoles 2 de diciembre