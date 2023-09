Una particular caso se registra en el ascenso de Inglaterra. Esto porque Liam Morrison se ha transformado en una de las grandes figuras ya que pasó de jugar por el Bayen Múnich a vestir la camiseta del Wigan, y que ahora pelea por no perder la categoría.

El central de 20 años fue dirigido por Miroslav Klose y Martín Demichelis. Sin embargo, decidió emigrar de Alemania para seguir en la EFL League One.

Del Bayern a la tercera división

“La cantidad de cosas que aprendí es increíble. Como Demichelis era central, me ayudó mucho con los detalles más pequeños que alguien que no sea defensor tal vez no conozca”, reconoció sobre los conocimientos que le dio el ahora entrenador de River Plate.

Pese a formar parte del plantel de proyección Morrison finalmente decidió por emigrar al Wigan tras el llamado de Mike Danson. Aunque su llegada no ha estado ajena de polémicas: ya recibieron una reducción de puntos por no pagar salarios a tiempo y ahora pelean por no descender.

Demichelis dirigió la sub 19 y el equipo filial del Bayern Múnich. Ahora está al mando de River Plate y el próximo domingo juega el superclásico contra Boca Juniors.

Sin embargo, para el escocés este sí el desafío que tanto esperaba. “Vine aquí porque quería vivir el fútbol profesional. En el momento en que hablé con Danson decidí en emprender este viaje. Somos un equipo joven y mejoraremos con el avance de la temporada”, sentenció a The Sun.

Morrison además indicó que de momento está a préstamo ya que todavía tiene dos años de contrato con el Bayern.

¿Cuáles son los refuerzos de Bayern Múnich durante este mercado?

Bayern Múnich confirmó los fichajes de Harry Kane (Tottenham), Kim Min-Jae (Napoli), Konrad Laimer (RB Leipzig) y Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund). Además, retornó de su préstamo Gabriel Vidovic (Vitesse).