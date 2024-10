Kylian Mbappé quiere empezar a escribir su nombre en la historia grande del Real Madrid. Si bien en su inicio en la Casa Blanca no lo está haciendo nada mal con 7 goles y una asistencia en 11 partidos disputados -incluido el tanto que marcó en la Supercopa de Europa vs. Atalanta que, a la postre, fue su primer título como merengue-, sabe que la afición, Carlo Ancelotti, Florentino Pérez y el ambiente en general esperan mucho más de él.

Y la lesión que padeció en el bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 24 de septiembre contra el Deportivo Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu, más que una complicación parece ser una buena posibilidad para concentrarse en El Clásico, partido que puede marcar un antes y un después en su primer proceso en el fútbol español.

Por un lado, tal situación le provocó ciertos problemas en Francia. Porque Didier Deschamps decidió no convocarlo para los compromisos con Israel y Bélgica correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Pero claro, su presencia en el once titular del Real Madrid vs. Villarreal no cayó nada bien. De hecho, la prensa y los simpatizantes galos apuntaron contra Kylian Mbappé por priorizar su club por encima del combinado nacional.

Pero por el otro, le permitió quedarse en Madrid para rehabilitarse completamente, dado que no estaba todavía 100 por ciento recuperado de su dolencia (de esta manera lo expresó Carlo Ancelotti en rueda de prensa). Su idea es sanar del todo la zona que le está generando problemas y retomar el ritmo futbolístico ante el Celta de Vigo el próximo sábado 19 de octubre tras el parón de selecciones.

Kylian Mbappé en el momento que debió salir vs. Deportivo Alavés por la dolencia en el bíceps femoral.

Eso le asegurará llegar entero tanto al duelo con el Borussia Dortmund del 22 de octubre en el Bernabéu por la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League como, principalmente, al enfrentamiento con el FC Barcelona de Hansi Flick, hoy líder de la tabla de posiciones de LaLiga.

Real Madrid buscará recuperar varios de sus lesionados

El Real Madrid en los últimos días se cargó de lesionados. El que más preocupación generó fue Dani Carvajal (rotura de ligamentos) que ya no volverán a jugar en esta temporada. El otro es Brahim Díaz (rotura en el abductor largo), que probablemente volverá más cerca de fin de año. Y otros como Vinícius, Thibaut Courtos y Éder Militao, con diferentes molestias musculares, buscarán estar a disposición de Carlo Ancelotti tras el parón.

Los compromisos que le restan al Real Madrid en octubre

Tras la fecha FIFA el Real Madrid volverá a la actividad el sábado 19 de octubre contra el Celta de Vigo en Balaídos. El martes 22 recibirá al Borussia Dortmund por la Champions League y el sábado 26, nuevamente en el Santiago Bernabéu, el Clásico de España vs. Barcelona.