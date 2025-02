Tras recortar a Real Madrid, Atlético Madrid confía en el talismán Julián Álvarez para romper 3 años de sequía

Se viene una semana clave para el futuro del Atlético de Madrid de Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone. Tras haberle recortado puntos al Real Madrid en LaLiga, los hombres del Cholo ponen sus ojos en el encuentro frente a Getafe por los cuartos de final de la Copa del Rey mientras el derbi de la capital española calienta motores. Se auguran días donde se buscará por encima de todo poner el fin de un ciclo de tres años de sequía más cerca. Con el ex delantero de River Plate la expectativa se encuentra al máximo.

La victoria frente al Mallorca tuvo como mejor noticia para los hombres de Simeone que Julián Álvarez podrá decir presente frente al Real Madrid en el derbi de la capital española del próximo sábado 8 de febrero. El argentino evitó una tarjeta amarilla que le hubiera sacado de un encuentro catalogado como una auténtica final en Atlético de Madrid. Los colchoneros no levantan trofeos oficiales desde hace prácticamente tres veranos y se encomiendan al ex atacante de Pep Guardiola en Manchester City para conseguir el objetivo. Los números invitan al optimismo.

Hablar de Julián Álvarez supone comentar la figura de un futbolista acostumbrado a levantar títulos. Desde el año 2018 que La Araña no arrastra más de 12 meses sin tocar metal o llevarse una medalla a su casa. Aquella victoria de River Plate frente a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu marcó el inicio de una racha que hasta la fecha se mantiene con posibilidades de continuar siendo un hecho. Atlético de Madrid tuvo como última gran alegría aquella edición de LaLiga del año 2021 y donde Luis Suárez fue figura con dos goles frente a Valladolid en la última fecha. Desde entonces no se ha podido volver a dar la vuelta.

La racha de Julián Álvarez hace soñar a todo el Metropolitano. En el 2019 con River Plate, el argentino conseguía títulos como la Recopa o una edición de la Copa Argentina. La Supercopa Argentina del año 2020 serviría también para confirmar una tendencia donde 12 meses después la llegada de la Copa América a la Selección Argentina y otros títulos a nivel local con el conjunto riverplatense acompañarían por todo lo alto. La Copa del Mundo de Qatar 2022 y por supuesto la UEFA Champions League ganada con Pep Guardiola mantuvieron todo lo comentado. Finalmente, la pasada edición de la Premier League y otros certámenes de menor revuelo como El Mundial de Clubes frente a Fluminense completan un cuadro que Atlético de Madrid quiere que se mantenga hasta finales de temporada.

Julián Álvarez tiene un promedio de título cada 19.8 partidos en su carrera: GETTY

Los colchoneros serán líderes de LaLiga en caso de vencer en el Santiago Bernabéu. Tres días antes podrían ser equipos de semifinales de la Copa del Rey si es que derrotan al Getafe como local. A la espera de saber qué ocurre con una Champions League donde también podrían verse las caras con Real Madrid a la espera de lo que ocurra con el sorteo del mes de febrero, la expectativa se encuentra al máximo. Julián Álvarez y sus rachas que le convierten en un talismán ilusionan a todo el norte de la capital española.

Rudiger baja vs. Atlético Madrid

No solo Le Normand se perderá el derbi del sábado en el Santiago Bernabéu. Atlético de Madrid se queda sin uno de sus mejores defensores en lo que vamos de temporada mientras Carlo Ancelotti era otro lado de la contienda tendrá el mismo destino. Se espera que el alemán esté como mínimo tres semanas por fuera de los terrenos de juego y por ende no podrá decir presente Julián Álvarez. Partido de carácter mundial el día 8 de febrero.

Simeone festejó sus 500 partidos en LaLiga

“Miramos al presente, pero muy contento por este recorrido. Hubo mucha gente en el cuerpo técnico que ya no está, jugadores que compartieron una idea, dirigentes que tampoco están y nos acompañaron. Me pone muy contento. Y si me permito agradecer estos 500 partidos hago un apartado para mi familia: mi mujer, mis hijas, mis hijos porque quiero muchísimo a este club, pero le he quitado mucho tiempo a mi familia”, analizaba Diego Pablo Simeone alrededor de una nueva marca obtenida con Atlético Madrid. Antes de que termine el curso se espera que entre en el top 8 de entrenadores con más partidos disputados de toda la primera división española.

