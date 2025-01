No solo Vinicius: Arabia Saudita elige al reemplazante de Neymar y apunta a estrella de Real Madrid

Arabia Saudita busca reemplazos para Neymar. La marcha del crack rumbo a Santos y luego de un acuerdo para sacarlo del PSG que gracias a las lesiones y diversas polémicas llegó a su fin de manera tajante, Oriente Medio pone sus ojos en la casa blanca del fútbol ahora. Lo hace no únicamente pensando en el fichaje de Vinicius. Otro jugador de Carlo Ancelotti interesa y ya hay cifras que hasta la fecha han sido rechazadas.

Rodrygo es el gran objetivo del Al-Hilal tras la salida de Neymar. Es la información de medios como MARCA, Relevo y El Chiringuito. Tras la avalancha de noticias sobre un Vinicius al que Real Madrid buscará cuidar del interés del Al-Ahly. Horas atrás se reportaron ofertas de casi 1300 millones de euros para la casa blanca y Vini con el objetivo de ser la próxima gran estrella de la Saudí Pro League a corto plazo. A la espera de lo que ocurra, Goes es el siguiente que ha sido seducido. Habría decisión tomada.

Los saudíes hicieron una oferta de 300 millones de euros por Rodrygo. 140 de estos iban al jugador en cuanto a salarios se refiere. Goes lo ha rechazado y el Real Madrid no quiere vender según confirma Edu Aguirre alrededor de la última gran oferta hecha desde Oriente Medio por los jugadores del equipo blanco. Ahora mismo se trabaja en ambas renovaciones sabiendo que terminan sobre el 30 de junio del 2027. Solo el pago de la cláusula de 1000 millones de euros de ambos puede suponer un cambio en la ecuación. Si pidieran salir, la trama sería distinta. Hasta la fecha, se cuenta con ambos.

“Claro que quiero seguir aquí muchos años, quiero estar aquí mientras sienta que ayudo y soy importante para el equipo. Y a partir del momento en el que vea que ya no soy importante tal vez sea la hora de buscar otro lugar, pero creo que no es lo que está pasando en este momento ni estoy pensando en eso. Siempre soñé con jugar aquí, siempre fue mi club preferido, estoy cumpliendo un sueño, campeón de todo ya… Y mientras sea importante quiero continuar aquí“, suponen las últimas declaraciones del jugador alrededor de su futuro. recordemos que casi un año atrás, su entrevista con DAZN desató todo tipo de polémicas alrededor de sus elogios al Manchester City.

De momento Goes no se mueve del Real Madrid. Arabia le ha elegido en Al-Hilal como heredero de un Neymar que ahora mismo se encuentra en Brasil para volver a brillar en Santos y cuya historia en Oriente Medio. La casa blanca, principal objetito de una Saudí Pro League que tras el fichaje de Jhon Durán, no se detiene en su deseo de expansión.

