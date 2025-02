“Mbappé no sabe jugar de delantero”: Cristiano Ronaldo, contundente sobre la estrella de Real Madrid

Kylian Mbappé y Real Madrid se van alistando de cara a una semana donde habrá acción de todo tipo para la casa blanca. Leganés por la Copa del Rey y el derbi ante Atlético Madrid en LaLiga suponen los siguientes desafíos para una plantilla que ahora mismo toma nota de los consejos de Cristiano Ronaldo. El portugués habló de su ex equipo y concretamente de quien para muchos supone su heredero en el Santiago Bernabéu. Le da consejos de cara a mantenerse vigente en una entidad que no espera a nadie.

En una sentida entrevista con El Chiringuito, Cristiano Ronaldo no dudó en su análisis alrededor del presente del Real Madrid. Habló concretamente y sin tapujos de un Mbappé que ahora mismo vive su primera campaña en el Santiago Bernabéu con números similares a los inicios de CR7 como merengue. La presión, la posición en el campo y por encima de todo el ruido externo, claves para sobrevivir en un contexto que solo da gloria o pulgares abajo.

“La posición de delantero se le complica un poco a Mbappé, porque él no sabe jugar de delantero…Kylian no debería ser el típico delantero…Yo si fuese él jugaría más o menos como juega Cristiano Ronaldo de delantero…Le quiero mucho, y no sólo por la historia que ha tenido de joven de que quería mucho a Cristiano Ronaldo y era su ídolo. Pero es que de verdad yo le veo un crack y va a dar muchas alegrías al Real Madrid“, empezaba CR7 alrededor del nuevo delantero de Carlo Ancelotti. Le pido que sea el, que no dude y que por encima de todo, le tome como espejo para lo que viene por delante.

Fue una defensa a ultranza la entrevista de CR7. Habló de Mbappé como un diamante al cual se le debe proteger en un contexto donde como nunca se reclaman resultado en el Santiago Bernabéu: “Cuidadlo. Cuidadlo. Se lo digo a la afición del Real Madrid… Cuiden al chaval…Mbappé es muy bueno y el Real Madrid tiene que ayudarle y protegerlo…Si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaba a Mbappé a jugar de 9. Porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero Cristiano Ronaldo…Yo no tengo dudas de que Mbappé va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid”.

Mbappé nunca ha negado su devoción por CR7. En la presentación del galo por Real Madrid vieron vida diferentes imágenes de su cuarto siendo niño y donde diferentes posters de Cristiano Ronaldo resaltaban por todo lo alto. A sus 26 años, Kylian aguarda por una semana obliga a ir de la mano de victorias para seguir peleando Copa del Rey y LaLiga. La derrota ante Espanyol ya empieza a ser historia.

Publicidad

Publicidad

CR7 y su relación con Messi

“Nunca (he tenido mala relación con Messi), al revés…Ojalá que haya otros números como los de CR7-Messi, es algo que sería muy bueno para el fútbol. Pero es algo que veo difícil”, más extractos de la charla de Ronaldo con El Chiringuito y para esclarecer los detalles de su relación con quien ha sido su gran motivación como rival en carrera.

Mbappé y sus números en Real Madrid

Tras 7 años de espera, finalmente Real Madrid tiene a su estrella. De momento son 33 os encuentros disputados por el galo en un Bernabéu donde ya acumula 22 goles y un total de 4 asistencias. Los títulos de la Supercopa de Europa vs. Atalanta y la Copa Intercontinental vs. Pachuca, donde aparecieron sus tantos, las claves de un inicio de Mbappé por la casa blanca que ya espera por Atlético Madrid.

ver también La reacción de Real Madrid y Manchester City tras el sorteo de la Champions League