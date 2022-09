Como en Boston, la Maratón de Londres agregará la categoría No Binaria

Ya no habrá sólo dos opciones para inscribirse. No se trata sólo de hombre o mujer: como la Maratón de Boston, los 42k de Londres sumarán para el 2023 la categoría No Binario. La carrera será el 23 de abril del próximo año.

El próximo 1° de octubre la carrera abrirá su proceso de inscripción que luego finalizará con el sorteo de dorsales. Allí quienes se anoten tendrán la posibilidad de inscribirse como no binarios a quienes no se identifiquen con el género masculino o femenino. Eso sí, esto no podrán llevarlo adelante los corredores de elite ni tampoco en las categorías por edad, al menos por el momento.

"Este es un importante paso hacia adelante para el Maratón de Londres mientras seguimos trabajando para que nuestro evento sea verdaderamente inclusivo. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero cambios como éste demuestran nuestro compromiso de hacer una carrera para todos", explicó Hugh Brasher, director del evento.

Cabe destacar que esta nueva categorización será válida no sólo para los 42k sino también para todas las carreras que tengan el aval de la misma organización (la RideLondon o el Standard Chartered Great City Race).

Además, los organizadores explicaron que esto se implementó luego de un extenso período de revisión y consulta por parte de London Marathon Events (LME), como parte de la promesa de hacer del evento del próximo año "el maratón más diverso, equitativo e inclusivo hasta la fecha".

Este año, por ejemplo, en el último tramo de 250 metros de la maratón estará dedicado a lo que la LME ha denominado “Rainbow Row”: contará con miembros de la comunidad queer animando a los participantes en un "carnaval" queer a poco del final de la carrera.

Además, en esta edición, tres jugadoras de la Selección de Inglaterra campeona de la Eurocpa serán las que den inicio a la competencia: Leah Williamson, Ellen White y Jill Scott.