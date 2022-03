Será su primera vez pero al mismo tiempo no será su primera vez. Porque Eliud Kipchoge ya corrió en Japón, en agosto del año pasado, y se quedó con la medalla de oro en la maratón olímpica que se desarrolló en Sapporo, logrando así su segundo oro en un Juego. Ahora estará en Tokio en el camino por un nuevo reto: ganar las Six Marathon Majors.

"Ya gané tres, en Tokio voy por la cuarta estrella" escribió. Las Majors son las seis maratones más importantes del mundo y quien consigue completarlas es merecedor de una medalla especial. En el caso del keniata no se trata de cruzar la meta nada más, sino ganarlas. Va por su noveno triunfo.

Ya logró la medalla en las tres más veloces, siempre en la búsqueda de mejorar su marca, el récord del mundo que él mismo impuso en 2018 en Berlín, con 2h01m39. Es cierto que logró correr, el primer humano en lograrlo, los 42 kilómetros en menos de dos horas, pero esa marca no fue homologada.

Kipchohe ganó Chicago en 2014 y luego obtuvo cuatro veces Londres y otras tres Berlín. Ahora le restan correr las más lentas de las Six: Tokio, que se realiza este fin de semana y que cuenta con un clima fresco; Boston, que se hace en abril y tiene un circuito que no le permite ser considerada para récord del mundo. Y New York cuyo recorrido incluye cinco puentes lo que la hace particularmente lenta para una marca mundial.

Ahora, con el récord en sus manos, y aunque no sea una marca que pueda superar corriendo esas carreras, Eliud va por otra meta. Y ya tiene otro: ser el único maratonista en conseguir tres oros olímpicos, en París 2024. Ya lo dijo él, "ningún humano tiene límites".

Cuando

Sábado 5 de marzo (en Tokio será 6)

Hora

7PM (Argentina, Paraguay, Uruguay), 5PM (Colombia, Perú), 6PM (Bolivia), 4PM (México).