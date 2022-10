La mega estrella de Hollywood que correrá la maratón de New York

Cada edición son varios los famosos que eligen participar de las grandes maratones, en general con fines benéficos. Ya cruzaron alguna vez la meta Alanis Morissette, Alicia Keys, Pamela Anderson, Ethan Hawke, Edward Norton, Ryan Reynolds y los tenistas James Blake y Caroline Wozniacki.

Este año, la gran estrella será nada menos que Ashton Kutcher, quien intentará completar los 42.192 metros para recaudar dinero para su organización sin fines de lucro que busca combatir el abuso sexual infantil en línea.

El actor de 44 años saltó a la fama como Michael Kelso en la sitcom That '70s Show, también fue creador y presentador de Punk'd por MTV, trabajó en Two and a Half Men y se destacó particularmente en comedias románticas como Recién Casados, Muy parecido al amor, entre otras. Estuvo muchos años casado con la actriz Demi Moore y ahora está en pareja con Mila Kunis, con quien es padre de dos.

LA FUNDACION

Justamente, con su ex mujer fue con quien decidió crear THORN, su fundación, hace 15 años, mientras miraba un informe televisivo. "Estaba conmocionado y desconcertado por el hecho de que esto estaba sucediendo en el mundo y la gente no estaba saltando diciendo, '¡Tenemos que arreglar esto ahora mismo!'. Mi ex esposa y yo nos miramos y dijimos: 'Tenemos que arreglar esto ahora mismo', y establecimos y fundamos la organización ADN, que ahora se llama Thorn. Pasé unos cinco años investigando el problema a nivel mundial, a nivel nacional, investigando la trata de personas. Descubrimos que el 75% de las transacciones de sexo con niños ocurrían en línea".

"Pensé: 'Bueno, invierto en muchas empresas de tecnología y conozco a muchos fundadores y empresarios en el espacio... Reunimos a un grupo de personas inteligentes y estamos creando software que ahora se usa en todo el mundo y en los 50 estados de los Estados Unidos para ayudar a priorizar el número de casos para la aplicación de la ley", contó a la revista People.

CORRER PARA AYUDAR

"Hacer esto en el contexto del maratón de Nueva York lo abre de una manera en la que dices, 'Está bien, bueno, hablemos primero del maratón', porque a la gente le gusta hablar de correr un maratón. Cuando hablamos de eso primero, se crea un puente para tener una conversación sobre esto, para hablar sobre la charla que los padres deberían tener con sus hijos", dice sobre los cuidados que deben tener los adultos respecto del manejo de las redes sociales en los menores y las solicitudes de envío de fotografías que alimenta el circuito de abusos online.

OTROS FAMOSOS

No será el único -aunque quizá sí el más famoso- de las celebrities que correrán el 6 de noviembre por los cinco puentes. Ellie Kemper, actriz de The Office (como Erin) y Unbreakable Kimmy Schmidt también lo hará por primera vez.