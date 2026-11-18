El presente de Franco Mastantuono ha cambiado totalmente a lo largo de los últimos meses. Tras una primera temporada más que difícil en Europa y donde se encontró con un Real Madrid en crisis, el argentino parece haber encontrado su lugar en el Viejo Continente por la ciudad de Florencia. La Fiorentina según los reportes pretende retenerlo en el club más allá del mes de junio del año que viene.

La Repubblica trae nuevas informaciones alrededor del futuro de Franco Mastantuono. A lo largo de las últimas jornadas se ha hablado de clubes como la Roma, el Milan o incluso el Napoli como conjuntos interesados en quedarse con el futbolista que pertenece al Real Madrid de cara al futuro. La Fiorentina no lo va a soltar antes de que termine la temporada y ya planeó un nuevo acuerdo con los merengues de cara a mantener en su plantilla al ex-River Plate.

Según las informaciones del medio, la Fiorentina se encomienda a la figura de Fabio Paratici. Un nombre más que conocido en el Real Madrid y con quien el propio directivo tiene un vínculo tras conseguir el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus en el verano del año 2018. Fue uno de los principales motivos por el cual la Casa Blanca confió en la Viola para darle minutos y galones a Franco Mastantuono lejos del Estadio Santiago Bernabéu.

Las informaciones publicadas indican que el directivo pretende realizar un nuevo acuerdo de cesión con el Real Madrid. En caso de conseguir este contexto, Franco Mastantuono sería jugador de la Fiorentina como mínimo hasta el verano del año 2028. Hay muchos clubes interesados en su futuro y por encima de todo una gran decisión que tomar alrededor de qué rol se le quiere dar en la Casa Blanca del fútbol para los próximos años.

Fiorentina, más que contenta con Mastantuono: GETTY

En lo que va de temporada, el argentino suma un total de cuatro goles por Serie A. Todo ello en el año del centenario del club y en medio de un proyecto cargado de jóvenes que poco a poco empieza a dar resultados. El futbolista se encuentra contento en Florencia según las publicaciones y tampoco maneja en este momento la posibilidad de interrumpir su cesión en la Fiorentina para cambiar de club a mediados de campaña.

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El debate que se viene con Mastantuono en el Real Madrid

El jugador se encuentra cedido, aunque todavía tiene ficha profesional en el Real Madrid. Un hecho que le quita una plaza a la plantilla de José Mourinho y que veremos cómo puede afectar la planificación de la próxima temporada en la Casa Blanca del fútbol. Venderle con una opción de recompra no puede descartarse, más sí el desprenderse del 100% de una ficha federativa que en España entienden que se seguirá aumentando en cuanto a valor de mercado se refiere a lo largo de los próximos años.

Mastantuono está sorprendiendo a propios y extraños dentro del fútbol europeo. Su primer año en el Viejo Continente fue difícil en todos los sentidos y encontró todo tipo de obstáculos en el camino. En el Real Madrid no pretenden tampoco que el jugador cambie de club a mediados de temporada a pesar de todas las informaciones publicadas. Para verano del año 2027 habrá que elegir entre una nueva cesión, el mantenerle en plantilla o apostar por vías como las que se han utilizado en el pasado con nombres como Nico Paz para generar ingresos mientras se mantiene control sobre diferentes talentos por todo el Viejo Continente.

Datos claves

La Fiorentina negocia con el Real Madrid extender la cesión de Franco Mastantuono hasta 2028 .

negocia con el extender la cesión de hasta . Franco Mastantuono suma cuatro goles en la presente temporada de la Serie A con la Fiorentina.

suma en la presente temporada de la con la Fiorentina. El Real Madrid descarta vender el 100% de la ficha federativa de Franco Mastantuono.