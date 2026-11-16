Ronaldinho fue uno de los grandes protagonistas de la jornada del domingo en el territorio europeo. A sus 46 años y tras 11 temporadas en el retiro, el astro brasileño regresó al fútbol profesional de la mano del Ravenna. No descarta volver a tener la posibilidad de disputar minutos en caso de que se lo pidan en el humilde club de la Serie C de Italia.

“Me hace muy feliz volver a disputar un partido oficial… Descansé unos años, pero ahora es hora de volver jajajaja bromas aparte, fue muy bonito vivir este día maravilloso, con mis compañeros y el estadio lleno!!! Sin duda un momento especial en mi vida… ustedes saben lo mucho que me gusta desafiarme a hacer cosas diferentes que nadie o que pocos han hecho”, se manifestaba Ronaldinho en sus redes sociales después de volver a disputar un partido. Tuvieron que pasar 11 años para volver a verle en el césped.

2-0 ganó Ravenna al Forlì en una jornada marcada en Europa por la presencia de Ronaldinho durante los primeros 45 minutos del encuentro. No disputaría más tiempo de juego el astro brasileño en una jornada donde después de la victoria dejó abierta la puerta a un nuevo llamado por parte de los amigos que tiene en la directiva del club. Todo terminará de definirse y planificarse en lo que queda de finales de año.

“Estos 45 minutos han pasado demasiado rápido. Con el fútbol, siempre ha sido así para mí. ¿Un regreso? Todavía no lo sé. No descarto volver, depende del presidente. Si me llama, vuelvo. Jugar me hace feliz. Recuperar esos momentos en el vestuario, revivir todo eso, es maravilloso”, reflexionaba el exjugador del Barcelona alrededor de una noche en el ascenso italiano donde los ojos de buena parte del fútbol internacional estaban en su camiseta número 10.

Ronaldinho no jugaba desde 2016 en Fluminense: GETTY

Dinho no jugaba desde el año 2016 de la mano del Fluminense. Había anunciado su retiro del fútbol profesional en el año 2018. Tras 45 minutos y una victoria que sirve para soñar con el ascenso a la segunda categoría del fútbol italiano, el brasileño no descarta volver a vestirse de corto para defender los intereses del Ravenna. Hubo una aglomeración de público más que positiva para verle en el césped nuevamente.

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Ravenna sueña con el ascenso

La victoria en el regreso de Ronaldinho al fútbol profesional sitúa al equipo de la Serie C de Italia con 32 puntos. 38 tiene Spezia como líder de la clasificación en ella después de 14 jornadas. Dinho festejó poder seguir luchando por la posibilidad de ascender a la segunda categoría del país.

“Tengo la certeza de que estamos en el camino correcto… Gracias a todos los fans por esta noche inolvidable, a los que vinieron de lejos a honrarme con su presencia y ver un buen partido de fútbol, con mucho empeño en busca del ascenso de categoría… Nos vemos pronto familia”, felicitaba el astro brasileño a sus compañeros e igualmente a todos los aficionados que se reunieron en el Estadio Bruno Benelli.

Datos claves

Ronaldinho jugó 45 minutos en la victoria 2-0 del Ravenna ante el Forlì .

jugó en la victoria del ante el . Ronaldinho no descarta volver a jugar con el Ravenna si el presidente se lo pide.

no descarta volver a jugar con el si el presidente se lo pide. El Ravenna alcanzó los 32 puntos tras 14 jornadas en la Serie C de Italia.