Junior quiere sumarse al historial entre Real Madrid y Colombia. Así le fue a los merengues cada vez que apareció un club del FPC enfrente.

Mauricio Gómez, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, reveló que se han dado los primeros pasos para buscar un amistoso entre Junior de Barranquilla y la Casa Blanca del fútbol para inaugurar el Estadio Metropolitano. No sería ni mucho menos la primera vez que el Real Madrid se mide contra un equipo del FPC. Así va el historial a nivel general.

“Le planteé a Florentino Pérez un duelo con el Junior en el nuevo estadio. Le dije: hermano, tenemos un nuevo estadio. Entonces queremos ver al Junior de Barranquilla con el Real Madrid”, declaró Gómez. Confirmaría segundos más tarde que dentro de los merengues la postura por medio de su presidente podría pasar incluso por un doble amistoso con viaje de los Tiburones rumbo al Bernabéu.

A la espera de acontecimientos el historial es claro. Desde su fundación, el Real Madrid ha disputado un total de 9 partidos contra equipos colombianos. El balance se encuentra absolutamente equilibrado con 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas desde el año 1952. La última vez que se dio algo similar a lo que busca Junior de Barranquilla fue en el año 2012.

El Torneo Bodas de Oro de 1952 abrió la rivalidad entre el Real Madrid y Colombia. Millonarios derrotaría a los merengues como visitante con un marcador de 4-2 y lentamente iría acercando la figura de Alfredo Di Stéfano a la capital española. Los Embajadores son quienes más veces se han medido con el gigante ibérico gracias a un total de 7 partidos oficiales entre ambas instituciones.

2008, último viaje del Real Madrid a Colombia: GETTY

Sería el cuarto club colombiano en enfrentarse al Real Madrid. Lo hizo América de Cali en el año 1959 perdiendo el amistoso como local por marcador de 5 a 2. Lo mismo le ocurriría a Independiente Santa Fe en el año 2008 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Fue la última vez que el rey de Europa viajó al territorio nacional en un choque donde terminaría ganando por 2 a 1 con los goles de Rafael van der Vaart y tras remontar el tanto inicial de Luis Manuel Seijas para el León. ¿Se suma Junior?

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Historial completo de Real Madrid vs. Colombia

Real Madrid 2 – 4 Millonarios (1952). Torneo Bodas de Oro.

Torneo Bodas de Oro. Millonarios 2 – 1 Real Madrid (1952). Gira sudamericana del equipo merengue.

Gira sudamericana del equipo merengue. Millonarios 1 – 0 Real Madrid (1952). Gira sudamericana del equipo merengue.

Gira sudamericana del equipo merengue. Real Madrid 1 – 1 Millonarios (1952). Pequeña Copa del Mundo de Clubes.

Pequeña Copa del Mundo de Clubes. Real Madrid 1 – 1 Millonarios (1952). Gira sudamericana del equipo merengue

Gira sudamericana del equipo merengue Millonarios 1 – 1 Real Madrid (1959). Amistoso en Bogotá.

Amistoso en Bogotá. América de Cali 2 – 5 Real Madrid (1959). Gira en Colombia del equipo merengue

Gira en Colombia del equipo merengue Independiente Santa Fe 1 – 2 Real Madrid (2008). Amistoso en Bogotá.

Amistoso en Bogotá. Real Madrid 8 – 0 Millonarios (2012). Trofeo Santiago Bernabéu.

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