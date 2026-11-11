Youssuf Mulumbu fue compañero de Kylian Mbappé en el PSG. A lo largo de las últimas horas reveló el equipo al cual se espera que el delantero del Real Madrid vaya si es que no renovase en un futuro su contrato con el equipo de la capital española. Es para muchos uno de los movimientos más esperados que podría darse a lo largo de los próximos 24 o 36 meses.

Kylian Mbappé y el Real Madrid tendrán que hablar más pronto que tarde de la posible renovación del delantero. El contrato del francés terminará en el año 2029, por lo que desde este verano se entrará en un punto de su paso por el estadio Santiago Bernabéu donde habrá que tomar medidas contundentes. Y en caso de abandonar algún día la capital española, su excompañero lo ve en la Premier League.

“Creo que, como todo el mundo sabe, y él lo ha dicho muchas veces en entrevistas, su sueño era jugar en el Real Madrid. Pero creo de verdad que, después del Real Madrid, si quiere dejar este club, y es un gran interrogante porque se quedará allí mucho tiempo, irá al Liverpool, sin duda”, aseguró Mulumbu a Goal. Entiende que la buena relación de su madre con el equipo de Anfield y hechos del pasado pesarían en la decisión.

No nos olvidemos que el propio Kylian Mbappé ha reconocido que estuvo cerca en algún momento de llegar a Merseyside. Durante inicios del año 2022 se hicieron tratativas desde la Premier League que finalmente no consiguieron el objetivo: “Ya lo dijo. Habló con Jürgen Klopp en su momento y es muy seguidor del Liverpool. Sería la mejor opción para él y para el club… ¿Un posible regreso de Kylian al PSG? Es irónico, porque la forma en que dejó el PSG no fue la mejor”.

Liverpool, un club siempre ligado al futuro de Mbappé: GETTY

Solo el tiempo dirá qué ocurre. Kylian Mbappé no ha podido levantar grandes títulos colectivos con el Real Madrid desde su llegada al club. Desde el verano del año 2024 apenas pudo ganar una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Se espera que a lo largo de los próximos meses se den los primeros pasos en pro de una renovación si es que ambas partes se encuentran contentas con una unión que era esperada por todo el fútbol europeo desde la irrupción del delantero en Mónaco desde el año 2017.

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Por esto no funcionó el Messi-Mbappé-Neymar

“Creo que es una cuestión de filosofía. Luis Enrique encuentra la mejor compenetración en el equipo. El equipo no gira en torno a una gran estrella ni a un solo líder”, analizaba igualmente el exjugador del Paris Saint-Germain sobre ese tridente que para muchos debía haber dominado todo el fútbol europeo. Los malos resultados colectivos y la sensación de falta de sinergia entre todos los cracks involucrados sorprendió a todos en su día.

Para Mulumbu la explicación se encuentra en el actual equipo de Luis Enrique. Un conjunto equilibrado y donde la mayor estrella es justamente el colectivo. Entiende que el fútbol avanza más hacia esa dirección que en cuanto a la postura de entregarle todo el poder de una plantilla a una sola o varias estrellas: “En este nuevo PSG trabajan los unos para los otros. Saben lo que quieren hacer. Y ya no hay egos en el vestuario. Por eso es muy fácil trabajar de esa manera”.

Datos claves

Youssuf Mulumbu afirmó que Kylian Mbappé jugará en el Liverpool tras dejar España.

afirmó que jugará en el tras dejar España. Kylian Mbappé tiene contrato firmado con el Real Madrid hasta el año 2029 .

tiene contrato firmado con el hasta el año . Mulumbu atribuyó el fracaso del tridente Messi-Mbappé-Neymar a la falta de compenetración colectiva.